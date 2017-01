Türgi tegi varjatud ähvarduse İncirliki baasi kasutamise asjus

Incirliki õhuväebaas Türgis. (Foto: AFP/Scanpix)

Türgi on viimastel nädalatel kurtnud, et USA juhitava koalitsiooni väed ei anna õhutuge Türgi sõduritele, kes püüavad vallutada ISIS-elt al-Babi linna.

Kaitseministri sõnul toob see kaasa "Türgi avaliku arvamuse tõsise pettumuse".

"Me ütleme oma liitlastele, et see tekitab küsimusi İncirliki kohta," lisas Işık viitega õhujõudude baasile Türgi lõunaosas, mida koalitsiooni lennukid on ISIS-e vastases võitluses kasutanud.

Minister ütles, et Türgi loodab, et koalitsiooniväed, eeskätt USA hakkavad andma Türgi sõjaväele õhu- ja muud vajalikku tuge.

Türgi saatis augustis sõdurid ja tankid Põhja-Süüriasse, et ISIS-e džihadistid piirialalt tagasi tõrjuda ja takistada Süüria kurdide edasitungi.