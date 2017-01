President Duterte Manilas Vene mereväelastega kohtumas. (Foto: AFP/Scanpix)

Neljapäeval aga teatas Venemaa suursaadik Manilas oli teatanud, et Moskva on valmis pakkuma Filipiinidele kõrgtehnoloogilist relvastust ning pürgib selle poole, et kaks riiki saaks lähedasteks sõpradeks, vahendas Reuters.

"Me tervitame oma Vene sõpru. Igal ajal, olgu see ükskõik mis eesmärgil - lõbu pärast, varude täiendamiseks või liitlasena meie kaitsmiseks," ütles Duterte Vene Vaikse ookeani laevastiku juhil, kontradmiral Eduard Mihhailovil kätt surudes.

Kontradmiral Mihhailov ütles omakorda, et Venemaa soovib koos Filipiinide kolleegidega viia läbi ühiseid mereväeõppusi, et olla paremini valmis võitluseks terrorismi ja piraatlusega.

President Duterte on oma ametiajal korduvalt seadnud kahtluse alla suhted Filipiinide senise liitlase USA-ga ning ta on Washingtoni aadressil öelnud erinevaid etteheiteid ja solvanguid. Samaaegselt on ta andnud mõista, et soovib seada sisse lähedasemad suhted Hiina Rahvavabariigi ja Venemaaga.

Moskvasse visiidile peaks Duterte minema aprillis. Praegune sõjalaevade visiit oli esimene ametlik külaskäik kahe riigi merevägede vahel.

Eelmisel kuul saatis Duterte oma välis- ja kaitseministri Moskvasse, et arutada relvaostu. Samm leidis aset pärast seda, kui üks USA senaator teatas, et kavatseb blokeerida 26 000 automaatrelva müügi Filipiinidele seoses Duterte poolt algatatud ja palju kriitikat pälvinud narkovastase kampaaniaga.

USA, teised lääneriigid ja mitmed inimõigusorganisatsioonid on juba pikemat aega kritiseerinud Duterte narkootikumide vastast võitlust, mille raames on ilma kohtupidamiseta tapetud juba tuhandeid inimesi. Kriitikute hinnangul pole märkimisväärsel osal tapetutest narkokaubandusega isegi mingit pistmist olnud ning pealekaebamisest ja omakohtust pakatavad õhkkonda on sageli kasutatud ära isiklikeks arveteõiendamisteks.