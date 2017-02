Soomes algas kohtuprotsess ISIS-e massimõrvas süüdistatud kaksikvendade üle

Iraaklastest kaksikvendade vahi alla võtmise kohtuistung 2015. aasta detsembris. (Foto: Leena Peltokangas/Yle)

Iraagis Camp Speicheri sõjaväebaasis leidis 2014. aasta suvel aset äärmusrühmituse ISIS korraldatud veresaun, mille raames tapsid äärmuslased ligi tuhat vangi langenud Iraagi sõdurit ja kadetti.

Kolmapäeval Pirkanmaa esimese astme kohtu ette astuvaid kaksikvendi süüdistatakse selles, et ka nemad võtsid nendest tapatalgutest osa.

Vennad saabusid Soome 2015. aasta sügisel varjupaigataotlejatena. Juba sama aasta detsembris peeti nad Soome võimude poolt kinni.

Prokuratuur nõuab kaksikvendadele eluaegset vanglakaristust terroristlikel eesmärkidel sooritatud mõrvade eest. Süüdistuse kohaselt tapsid vennad vähemalt 11 inimest.

Mõlemad mehed eitavad oma süüd.

Kui kohus mehed süüdi mõistab, kannavad mehed oma vanglakaristuse tõenäoliselt Soomes, sest Soome seadused ei luba inimesi välja anda riikidele, kus neid võib oodata surmanuhtlus. Iraagis on aga sama juhtumi eest süüdi mõistetud isikute suhtes surmanuhtlust rakendatud.

Iraagi võimud taotlesid Soomelt kaksikvendade välja andmist juba kohe 2015. aasta detsembris ning sellisel juhul oleks kogu kohtuprotsess ja võimalik otsus tehtud iraagis. Justiitsministeerium otsustas aga, et mehi ei saa välja anda riigile, kus on kasutusel surmanuhtlus. Seetõttu jäi ka kohtuprotsessi läbiviimine ja kõik võimalikud tagajärjed Soome võimude õlule.

Kohtuprotsessiga seoses on rakendatud Soome kohta eriti rangeid turvameetmeid, seda eelkõige tunnistajate kaitseks, sest ISIS-e vastu tunnistuste andmine võib vähemalt Iraagis elava isiku jaoks olla äärmiselt eluohtlik.

Tõenäoliselt on ka kaksikvendade advokaatidel palju argumente tõendite usaldusväärsuse kohta, sest nimetatud massimõrv leidis aset väga segases olukorras. Samas on uurijad kinnitanud, et neil õnnestus leida tunnistajaid, kes on näinud, kuidas kaksikvennad tapmistest osa võtsid.