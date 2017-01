Fotod ja videod: Kõrgõzstanis hukkus lennuõnnetuses vähemalt 37 inimest

Kõrgõzstanis kukkus ööl vastu esmaspäeva asustatud alale Türgi ettevõtte ACT Airlines kaubalennuk, surma sai vähemalt 37 inimest, teatasid eriolukordade ministeerium.

Tihedas udus maanduda üritanud kaubalennuk Boeing 747 kukkus alla Dacha-Suu külla Biškeki pealennujaama Manasi lähedal kohaliku aja järgi umbes kell 7.30 (Eesti aeg kell 3.30), ütles eriolukordade ministeeriumi esindaja Muhammed Svarov AFP-le.

Hukkunute tegelik arv "võib olla suurem", lausus Svarov, lisades, et käimas on suur otsingu- ja päästeoperatsioon. Haiglasse toimetati 15 inimest, kellest kuus on lapsed.

Kirgiisi ametnikud ütlesid varasemalt, et lennuk kuulus Türgi lennufirmale Turkish Airlines. Firma eitas seda ning hiljem teatas ACT Airlines, et lennuk kuulub neile.

Tervishoiuministeeriumi varasemail andmeil hukkusid õnnetuses lennuki 17 pardalolijat ning maapinnal veel 15 inimest.

Pealtnägijate sõnul kukkus lennuk majadele peale ning tappis terveid perekondi. Eriolukordade ministeeriumi andmeil sai kahjustada või hävis 43 elamut ning õnnetuse tagajärjel süttis mitu tulekahju, kuid need on kontrolli all.

Manasi lennuväli suleti õnnetuse järel ning lennud ei jätku enne esmaspäeva õhtut, ütlesid ametnikud.

Sündmuskohal viibis Kõrgõzstani asepeaminister Mouhhametkali Aboulgaziev koos eriolukordade- ja transpordiministriga ning riigi president Almazbek Atambayev tühistas reisi Hiinasse, kirjutas kohalik meedia.

Teisipäevaks kuulutati välja üleriiklik lein.