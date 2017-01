Oulu kohus langetab otsuse vihakõnes süüdistatud Põlissoomlaste poliitiku asjus

Põlissoomlaste poliitik Sebastian Tynkkynen 11. jaanuaril Oulu kohtusaalis. (Foto: Tiina-Leena Kurki/Yle)

Põlissoomlaste noortekogu kunagist juhti süüdistatakse ässitamises rahvusrühma vastu ning usurahu rikkumises. Prokuratuur nõuab poliitiku karistamist rahatrahviga, vahendasid Yle ja Helsingin Sanomat.

Eelmise nädala kolmapäeval alanud kohtuprotsess on süüdistatava enda soovil erandkorras täielikult avalik. Ka kohus leiab, et tegu on avalikkuses palju tähelepanu ja diskussiooni pälvinud juhtumiga.

Kolmapäevasel kohtuistungil pidas Tynkkynen emotsionaalse kõne, milles väitis, et kõiki immigratsiooni või islami suhtes kriitilisi avaldusi ei saa pidada vihakõneks.

"Ma ei usu endiselt, et mina olen seda teinud. Kuidas muidu oleks üldse võimalik islami kohta midagi kirjutada," sõnas ta.

Sõnavõtt oli niivõrd emotsionaalne, et kohtunik pidi vahepeal poliitikult küsima, kas ta suudab oma kõne lõpetada või soovib pausi pidada. Tynkkynen vastas, et ta suudab kõne lõpuni pidada, kuigi tunnistas, et tal on oma emotsioone raske talitseda. Samuti ütles Tynkkynen, et tema suhtes viiakse läbi poliitilist vaenamist.

Prokurör Juha Karikoski lausus oma sõnavõtus, et süüdistuses mainitud kirjutiste eesmärgil pole tähtsust, kui nende sisu vastab kuriteo tunnustele. Samuti avaldas prokurör veendumust, et Tynkkynen on olnud ka ise teadlik oma kirjutistes sisalduvatest kuriteotunnustest.



Süüdistus puudutab möödunud suvel Tynkkyneni poolt oma Facebooki kontol tehtud postitusi, milles ta prokuratuuri hinnangul solvas ja ässitas moslemitest elanikkonna vastu ja tegi seda nende usu alusel.

Näiteks kirjutas poliitik, et "islam tuleb Soomest välja juurida" ja et "mida vähem on meil moslemeid, seda turvalisem on. Nüüd on vaja ainult tagasisaatmisautomaat täistuuridel tööle panna ja saamegi islamist lahti".

Tynkkynen on varemgi teravate sotsiaalmeedia postitustega tähelepanu äratanud.

Samuti on ta korduvalt kritiseerinud oma erakonna juhatust tema hinnangul liiga vaoshoitud poliitiliste seisukohtade eest. Viimasel ajal on Tynkkynen aga silma paistnud nõudmisega korraldada Soomes Euroopa Liidust lahkumise teemal referendum ning ta asus selle nimel ka kodanikualgatuse korras allkirju koguma.