Saksa asekantsler Sigmar Gabriel sai välisministriks

Valitsuse lauale on toodud tükk aega lauasahtlites seisnud ettepanekuid, kuidas riigivalitsemise reformiga edasi minna. Nii mõnigi neist mõtetest paneb tõsiselt pead vangutama. Ei saagi nagu aru, kas tegu on halvasti läbikaalutud toore ideega või on kellelgi eriti riukalik huumorisoon, leiab Külli Taro Vikerraadio kommentaaris.