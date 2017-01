Lavrov loodab USA uue valitsuse osalemist Süüria-kõnelustel Astanas

Venemaa välisminister Sergei Lavrov. (Foto: Reuters/Scanpix)

Vene välisminister Sergei Lavrov avaldas lootust, et USA uus valitsus osaleb järgmisel nädalal Kasahstani pealinnas Astanas Süüria-kõnelustel.

Tegemist oleks Venemaa esimese otsekontaktiga USA uue valitsusega, sõnas Lavrov teisipäeval BNS-i ja Reutersi teatel.

Lavrovi sõnul loodab Venemaa, et USA võimuvahetuse järel kujuneb kahe riigi koostöö terroritõrje valdkonnas tõhusamaks kui president Barack Obama ametiajal.

Vene välisminister märkis, et praegu on liiga vara hinnata ametisseastuva Donald Trumpi valitsuse poliitikat.

Lavrovi kinnitusel on Venemaa valmis USA-ga dialoogiks ka strateegilise võimekuse, sealhulgas tuumarelvade teemal. Trump väitis oma äsja Timesile ja Bildile antud intervjuus, et USA võib loobuda Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonidest, kui Moskva tuumarelvastuse kärpimisel koostööd teeb.

Näiteks võiks see arutelu endas sisaldada küsimusi, mis puudutavad ülehelikiiruse rakette, USA raketikilpi Euroopas, kosmoserelvastust ja tuumarelvade katsetusi.

Lavrov süüdistas USA diplomaate spionaažis ja meeleavaldustel osalemises

Teisipäeval süüdistas Lavrov ka ameeriklastest diplomaate spionaažis ja osalemises opositsiooni meeleavaldustel.

"Lisaks spioneerimisele on USA suursaatkonna diplomaate nähtud ka opositsiooni meeleavaldustel, valitsusevastastel ja ebaseaduslikel meeleavaldustel ka maskeerituna," väitis ta.

Samuti ei meeldi Lavrovile, et USA diplomaadid käivad sageli mööda Venemaad reisimas.

"Nad reisivad Kaliningradi, Leningradi, Murmanski ja Voronezi piirkondades. Neid on nähtud korduvalt Novorossiiskis, Tšetšeenias, Donbassi piiril, nad on käinud sõna otseses mõttes kõikjal," kurtis välisminister.

USA on varem kritiseerinud seda, kuidas Venemaa USA diplomaate kohtleb ja ahistab ning see toodi ühe põhjendusena esile ka eelmise aasta lõpus kehtestatud lisasanktsioonide puhul.

Lavrov kommenteeris konflikti väitega, et Barack Obama teisel ametiajal on USA teinud üha rohkem katseid Vene diplomaate värvata.

Samuti süüdistas Lavrov Obama administratsiooni selles, et Washington üritas veenda Jaapanit Venemaaga suhteid mitte parandama ning mitte korraldama president Vladimir Putini visiiti Tokyosse. Putin külastas Jaapanit eelmise aasta detsembris.

Küberrünnakuid puudutavad süüdistused on "fabritseeritud", NATO üksused Baltikumis aga "halb idee"

Süüdistused, mille kohaselt Venemaa korraldas USA presidendivalimiste ajal ulatusliku küberrünnakute kampaania, on Lavrovi sõnul aga fabritseeritud.

Venemaa välisminister avaldas arvamust, et USA luureteenistused, kes üritasid tõestada, et Donald Trumpil on seoseid Venemaaga, kukkusid läbi ning nende asutuste juhid tuleks vallandada.

Meedias palju tähelepanu pälvinud Trumpi-raporti koostanud endine Briti luuraja on Lavrovi kinnitusel aga täielik šarlatan.

Venemaa välisminister kordas ka, et NATO üksuste paigutamine Balti riikidesse on halb idee.