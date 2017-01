Trump General Motorsile: valmistage autosid USAs või tasuge kõrget tollimaksu

"General Motors saadab Mehhikos valmistatud Chevy Cruze'id maksuvabalt üle piiri USA automüüjatele. Valmistage USAs või makske piiril kõrgeid makse," kirjutas Trump Politico teatel Twitteris.

Kogu presidendikampaania vältel lubas Trump, et hakkab karistama USA ettevõtteid, kes töökohad riigist välja viivad. Ta ütles, et neid karistatakse 35-protsendilise importtoodete maksuga.

Samuti on Trump seisnud vabakaubanduslepete vastu ja eriti kriitiline oli ta kampaania ajal Põhja-Ameerika vabakaubanduslepingu (NAFTA) osas, mis peatse presidendi arvates võimaldab ettevõtetel hõlpsasti töökohti USAst Mehhikosse viia.

General Motors ei ole Trumpi väljaütlemisi kommenteerinud.

General Motors is sending Mexican made model of Chevy Cruze to U.S. car dealers-tax free across border. Make in U.S.A.or pay big border tax!