Mikser: Tillerson andis signaali, et USA välispoliitika jooned ei muutu

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

"On väga positiivne, et USA välisministri kandidaat Rex Tillerson rõhutas 11. jaanuaril Senati kuulamisel selgesõnaliselt USA pühendumist oma kohustustele NATO-s, artikkel 5 vankumatust ning liitlasvägede kohalolu tähtsust NATO idatiival. See oli positiivne signaal selles suunas, et USA välispoliitika jooned ei muutu ja meil ei ole alust seada kahtluse alla USA vägede kohaolu jätkumist Euroopas," kommenteeris Mikser.

"Mõistame, et ka teised NATO liitlased peavad vaatama üle oma võimalused kaitsekulutusi suurendada ja rohkem julgeoleku tagamisse panustada. Jagame ka seisukohta, et Daeshiga (ISIS - toim.) võitlemine peab olema üks prioriteete - Eesti on samuti tänasel hetkel üle vaatamas võimalusi suurendada enda panust terrorismivastases võitluses," lisas minister.

Mikseri sõnul loodab ta peatselt uue välisministriga ka pärast tema ametisse astumist kohtuda.