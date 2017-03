Helisalvestis heidab valgust terroristide vestlusele enne Brüsseli rünnakut

Najim Laachraoui (vasakul) ja Ibrahim El Bakraoui. (Foto: AFP/Scanpix)

Kümneminutilises salvestises rääkisid Najim Laachraoui ja Ibrahim El Bakraoui sellest, millal rünnak korraldada ning ka plaanist kasutada üle saja kilogrammi lõhkeainet TATP, seades sihtmärgiks Brüsseli lennujaama ja metroo, vahendas Politico Belgia meedias ilmunut.

"Me ei saa enam viivitada," ütles Laachraoui vestluse käigus, lisades, et tegutseda tuleb nii kiiresti kui võimalik ja rünnak on otsustatud toime panna järgmisel päeval ehk 22. märtsil.

Paar päeva varem oli Brüsselis vahistatud Pariisi terrorirünnaku sepitseja Salah Abdeslam ning see pani ka Brüsselis rünnakut kavandavad mehed kiirustama, kuna nad kartsid arreteerimist. Laachraoui oli ühtlasi Pariisi rünnakutega seotuse tõttu tagaotsitav.

"Töötame kiirustades," rääkis El Bakraoui telefonikõnes. "Ma vannun, vend, Allah on mu tunnistaja, et meil oli palju plaane, palju ideid. Kuid nüüd oleme kohustatud tegutsema või meid ootab vangikongis mädanemine".

Mehed kavatsesid lennujaamas võtta sihikule Ameerika, Vene ja Iisraeli lennud. Nad loobusid aga plaanist rahvahulka tulistada, kuna kartsid, et inimesed pääsevad põgenema ja sekkuda võib lennujaama turvateenistus.

"Oleme otsustanud, et maksimaalse ohvrite hulga nimel tuleb meil sisse imbuda ja kõik samal ajal lõhata, Inshallah (Allahi soovil - toim)," lausus Laachraoui.

Helifaili sai politsei kätte sülearvutist, mis leiti Brüsseli lähistelt Schaarbeekist prügi hulgast. Ründajad olid kasutanud arvutit krüpteeritud videosõnumite saatmiseks oma kaasosalistele Süürias. Samuti leidsid korrakaitsjad Belgia valitsusele saadetud kirja, mis oli salvestatud rünnakueelsel õhtul.

Plahvatustes Brüsseli lennujaamas ja Maelbeeki metroojaamas hukkus 32 inimest ja kümned said vigastada.