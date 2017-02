Iisraeli kaitseminister: kahe riigi lahendus nõuab inimeste ja maa vahetamist

Iisraeli kaitseminister Avigdor Lieberman. (Foto: Reuters/Scanpix)

Kahe riigi lahendusest on räägitud aastaid, seda on toetanud USA ja teised suurriigid, kuid rahuprotsess on ometigi takerdunud. Hiljuti andis USA uus president Donald Trump mõista, et Washington ei seisagi iga hinna eest selle põhimõtte taga.

Lieberman ütles Müncheni julgeolekukonverentsil, et konflikti lõppmäng peab sisaldama kahe riigi lahendust, aga mitte nii, nagu paljud seda mõistavad.

"Minu arvates on meil vaja juudiriik säilitada," ütles ta. "Minu jaoks on suurim probleem selles, et praeguse ettepaneku järgi loodaks väga homogeenne Palestiina riik, kus ei ole mitte ainustki juuti, aga meist saab kaherahvuseline riik, kus üle 20 protsenti rahvastikust moodustavad palestiinlased."

"Minu arvates peaks lahenduse põhimõte seisnema maa ja rahvastiku vahetamises. Ei ole mõtet luua üks homogeenne Palestiina riik ja kaherahvuseline Iisraeli riik," rääkis Lieberman.

Iisraeli araablastest elanike arvu kiirem kasv on väga tundlik teema, sest kardetakse, et sel viisil ei jää Iisrael enam juudiriigiks.

Lieberman on varem öelnud, et Iisraeli piiri ääres asuvad araablaste linnad võiks anda tulevasele Palestiina riigile, okupeeritud Läänekalda juudiasundustest võiks aga saada Iisraeli osa.

ÜRO võttis detsembris vastu resolutsiooni, mis nõuab Iisraeli asundustegevuse peatamist.

Liebermani ettepanekud ei ole seni poolehoidu leidnud, kuid nüüd on Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu tulnud välja ideega üldisest rahuleppest, mille aluseks oleks kokkulepe piirkonna mõõdukate sunniitlike araabia riikidega nagu Saudi Araabia. Kokkumäng oleks suunatud ühise vaenlase, šiiariigi Iraani vastu.

Nii avas ka Lieberman oma esinemise Münchenis sõnadega: piirkond seisab silmitsi kolme väljakutsega, need on "Iraan, Iraan ja Iraan".

Netanyahu: Iisrael ja USA loovad asunduste arutamiseks töörühma

Iisrael ja USA loovad ühise töörühma okupeeritud Läänekaldale ehitatud juudiasunduste arutamiseks, ütles juudiriigi peaminister Benjamin Netanyahu pühapäeval.

Netanyahu ütles pühapäeval iganädalase valitsuskabineti nõupidamise alguses, et jõudis kolmapäeval Washingtonis Trumpiga kokkuleppele töörühmade loomises, et tõsta Iisraeli ja USA sidemed kõigis peamistes valdkondades uuele tasemele.

Töörühmad asuvad arutama julgeolekut, luuretegevust, küberruumi, tehnoloogiat, majandust ja paljusid teisi teemasid, sõnas valitsusjuht.

"Samuti leppisime kokku meeskonna loomises valdkonnas, mida me ei ole varem käsitlenud. Pean mõistagi silmas asundusi Juuda- ja Samaariamaal," lausus Netanyahu, kasutades Iisraeli terminit Läänekalda kohta.

Läänekaldal, mille Iisrael 1967. aasta kuuepäevases sõjas okupeeris, elab sadu tuhandeid juudiasunikke.

Trump palus kolmapäeval Netanyahut end asunduste küsimuses tagasi hoida, kuni leitakse sobiv lahendus.

Netanyahu ütles kohtumise järgsel pressikonverentsil, et tema hinnangul ei ole asunduste küsimus Iisraeli ja palestiinlaste konflikti peateema. "Minu hinnangul on see küsimus, mis tuleb lahendada rahuläbirääkimiste kontekstis."

USA eelmine president Barack Obama kritiseeris Iisraeli asundustegevust väga teravalt, mis tõi kaasa kahe riigi suhete märgatava jahenemise. USA eksvälisminister John Kerry rõhutas korduvalt, et ainus viis Iisraeli ja palestiinlaste vahel kestev rahu saavutada on leppida kokku kahe riigi lahenduses.

Trumpi võimuletulek näib olevat Iisraeli valitsusjuhile kergenduseks, sest Obama kaheksa võimuaastat panid suhted tõsiselt proovile. Uus president jagab märksa enam Iisraeli valitsuse positsiooni Iraani küsimuses, ei ole palestiinlastele oma riigi võimaldamise nõudes nii kategooriline ja vaatab läbi sõrmede Läänekalda asunduste laiendamisele.

Iisraeli peaminister on alates Trumpi ametisse vannutamisest 20. jaanuaril teatavaks teinud üle 5000 asunduskodu ehitamise Läänekaldale ning esimese täiesti uue asunduse rajamise viimase 20 aasta jooksul.