Ecuadori presidendikandidaat: kui ma võidan, palume señor Assange'il saatkonnast lahkuda

Ecuadori presidendiks pürgiv Guillermo Lasso. (Foto: AFP/Scanpix)

Ecuadori presidendiks pürgiv opositsioonikandidaat avaldas arvamust, et Wikileaksi asutaja Julian Assange'i viibimine riigi Londoni saatkonnas on kallis ning see pole ka kuidagi põhjendatud.

Parempoolset erakonda CREO esindav Guillermo Lasso kinnitas, et juhul, kui ta peaks järgmisel nädalal riigipeaks valitama, palutakse Assange'il saatkonnast kuu aja jooksul lahkuda, vahendasid Guardian ja Politico.

Presidendivalimistel peamiseks opositsioonikandidaadiks olev Lasso märkis, et Assange'i neli aastat kestnud elu Londoni saatkonnas on olnud kulukas ja see pole ka enam põhjendatud.

"Ecuadori rahvas on maksnud hinda, mida me poleks pidanud maksma," nentis ta. "Me palumea señor Assange'il viisakalt lahkuda 30 päeva jooksul pärast minu mandaadi algust."

19. veebruaril toimub presidendivalimiste esimene voor ning arvamusküsitluste kohaselt jääb Lasso toetus alla vasakpoolse valitsuspartei kandidaddi Lenin Moreno omale. Samas on endine pankur Lasso oma toetust kasvatanud ning suure tõenäosusega jõuab ta koos Morenoga teise vooru.

Austraalia päritolu Assange varjab end viiendat aastat Londonis Ecuadori saatkonnas, et vältida väljaandmist Rootsile seoses väidetavate seksuaalkuritegudega.

Rootsis ootab 45-aastast Assange 'i vägistamissüüdistus, aga sellest enam kardab ta, et Rootsi annab ta omakorda välja USA-le, kus teda ähvardab kohus salajaste andmete lekitamise eest.