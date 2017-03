USA: Põhja-Korea liider ei ole ratsionaalne inimene

USA suursaadik ÜRO juures Nikki Haley ja tema kolleeg Jaapanist Koro Bessho (vasakul) ja Lõuna-Koreast Cho Tae-yul. (Foto: Reuters/Scanpix)

"Meil ei ole tegemist ratsionaalse inimesega," ütles USA ÜRO suursaadik Nikki Haley ajakirjanikele pärast Julgeolekunõukogu kinnist istungit Põhja-Korea hiljutiste raketistartide arutamiseks.

Viidates Hiinale, mis on kutsunud rahvusvahelist kogukonda naasma läbirääkimistele Pyongyangiga, ütles Haley, et "kui see juhtuks mõne teise riigiga, siis me saame sellest rääkida ja see ei oleks teema".

Ta nimetas Põhja-Korea liidrit "inimeseks, kellel ei ole olnud ratsionaalseid tegusid, kes ei mõtle selgelt".

Suursaadiku sõnul tuleb ümber hinnata see, kuidas Põhja-Koreaga edasi minna.

Põhja-Korea tulistas esmaspäeval vähemalt neli raketti Jaapani suunas, kolm neist kukkusid merre Jaapani lähedal.

ÜRO julgeolekunõukogu mõistis Põhja-Korea raketikatsetused karmilt hukka. Karm hukkamõist sisaldus USA koostatud avalduses, mille nõukogu üksmeelselt heaks kiitis, hoolimata Ühendriikide pingetest Hiinaga raketitõrjesüsteemi THAAD paigaldamise tõttu Lõuna-Koreasse.

USA suursaadik rõhutas, et "kõik variandid on laual" ja kõnelused Põhja-Koreaga ei ole täielikult välistatud, kuid küsimus on selles, kas Põhja-Korea näitab üles soovi leida diplomaatilist lahendust.

Pyongyangi peamine liitlane Hiina kutsus varem Põhja-Koread peatama tuuma- ja raketitegevus vastutasuks USA ja Lõuna-Korea ühisõppuste peatamisele, kuid Hiina välisministri ettepanek ei leidnud toetust.

Suurbritannia, Prantsusmaa ja Jaapan rõhutasid, et Põhja-Korea peab astuma esimese sammu näitamaks, et on valmis oma senist kurssi muutma ning loobuma raketi- ja tuumaprogrammist.

Jaapani suursaadik Koro Bessho ütles, et Julgeolekunõukogul tuleb kaaluda järgmisi samme surve avaldamiseks Põhja-Koreale.

Prantsusmaa sõnul arutab ta Euroopa Liidu raames uute meetmete kehtestamist Põhja-Koreale, et sulgeda augud ÜRO sanktsioonide resolutsioonides.

ÜRO Julgeolekunõukogu on kehtestanud Põhja-Koreale kuus sanktsioonidepaketti, kaks neist eelmisel aastal.

Hiina kutsus Põhja-Koread tuuma- ja raketitegevust peatama

Hiina välisminister kutsus kolmapäeval Põhja-Koread üles peatama igasuguse rakettide ja tuumarelvadega seotud tegevuse ning ärgitas USA-d ja Lõuna-Koread hoiduma õppustest, et vältida tärkavat julgeolekukriisi.

"Et ära hoida (Korea) poolsaarel tärkavat kriisi, teeb Hiina ettepaneku, et esimese sammuna võiks KRDV peatada oma tuuma- ja raketitegevuse vastutasuks USA-KV ulatuslike õppuste peatamisele," ütles välisminister Wang Yi Koreade akronüüme kasutades.

"See 'peatamine peatamise vastu' võib aidata meil lahendada julgeolekudilemma ja tuua osapooled tagasi kõnelustelaua taha," lisas ta.

Põhja-Korea käis kõnealuse idee välja ka 2015. aastal, kuid Washington ja Soul lükkasid selle ruttu tagasi, sest nende hinnangul pole tuuma- ja raketikatsetuste küsimus ja iga-aastased õppused omavahel seotud.

Nende seisukohast rikub esimene ÜRO resolutsioone, samas kui märtsis alanud USA-Lõuna-Korea sõjaväeõppused on pikaaegne praktika, ütlevad analüütikud. USA eelmine president Barack Obama ütles ametiajal, et Põhja-Koreal pole õigust nõuda järeleandmisi kehtivatest ÜRO resolutsioonidest kinnipidamise vastu.

Hiina akadeemikute sõnul on Peking ettepanekut arutanud mitmete asjassepuutuvate riikidega. Pekingi otsus teha ettepanek avalikuks võib olla märk, et Hiina kavatseb küsimuse kontrolli alt väljumise ennetamiseks tegutseda senisest jõulisemalt.

Pingete tõusu taustal teatas USA välisministeerium kolmapäeval, et välisminister Rex Tillerson külastab 15.-19. märtsini Jaapanit, Lõuna-Koread ja Hiinat. Tegemist on tema esimese visiidiga regiooni.