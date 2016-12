Türgi kohvikupidaja võeti Erdogani kohta tehtud märkuse pärast vahi alla

Sallid president Erdogani pildiga. (Foto: AFP/Scanpix)

Sündmused said alguse 24. detsembril Istanbulis, kui kohvikujuht Senol Buran oli teel tööle. PArajasti olid aga tema töökoha juurde viivad tänavad julgeolekukaalutlustel suletud seoses president Erdogani kõnega, vahendas BBC.

"Sellele mehele ma küll teed ei serveeriks," kommenteeris kohvikupidaja seepeale.

Mees võeti kinni ning kohtunik jättis ta kohtuprotsessi ajaks vahi alla. Presidendi solvamise eest võib Türgi seaduste kohaselt karistada kuni nelja-aastase vanglakaristusega. Kohvikupidaja on enda kaitseks öelnud, et ta ei tahtnud oma sõnadega presidenti solvata.

Cumhuriyet on üks väljaandeid, mis on ka pärast juulikuist riigipöördekatset jätkanud Erdogani-kriitilist poliitikat. Ajalehe töötajad on olnud nende kümnete tuhandete türklaste seas, keda võimud on pärast riigipöördekatset vahistanud, töölt eemaldanud või vallandanud.

Eelmisel kuul pandi 10 Cumhuriyeti töötajad eeluurimisvanglasse seoses kohtuprotsessiga, mille puhul süüdistatakse neid kurdi mässuliste ja riigipöördkatses süüdistatud vaimuliku Fethullah Güleni toetamises.

Ajalehe endine peatoimetaja Can Dündar, keda võimud süüdistavad riigisaladuste lekitamises, põgenes käesoleval aastal oma apellatsiooniprotsessi ajal Saksamaale.

Erdogani kriitikud süüdistavad teda sõnavabaduse mahasurumises, kuid toetajad peavad teda tugevaks riigijuhiks, kes on muuhulgas olnud ka tugeva majandusarengu mootoriks.