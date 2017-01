Abbas: USA saatkonna Jeruusalemma kolimine kahjustaks rahuprotsessi

Palestiina president Mahmoud Abbas laupäeval Vatikanis aknast välja vaatamas. (Foto: Reuters/Scanpix)

"Ootame, et näha, kas see juhtub. Kui jah, siis ei aita see rahu saavutamisele kaasa, ning me loodame, et seda ei juhtu," rääkis Vatikanis viibinud Abbas mõni minut pärast paavst Franciscusega Lähis-Ida olukorra arutamist, vahendas Reuters.

Abbas oli Vatikanis seoses Palestiina suursaatkonna avamisega Püha Tooli juures.

ÜRO ei tunnusta Jeruusalemma Iisraeli pealinnana ning USA saatkond on aastakümneid asunud Tel Avivis. Saatkonna viimine Jeruusalemma oli üks Trumpi valimislubadusi.

Detsembri keskel esitas Trump Iisraeli suursaadiku kandidaadiks David Friedmani, kes toetab juudiasunduste rajamist okupeeritud Läänekaldale ning saatkonna kolimist. Ka ei toeta Friedman kahe riigi lahendust.

Iisraeli-Palestiina läbirääkimistega töötanud inimesed on hoiatanud, et saatkonna kolimine tähendaks rahuprotsessi lõppu.

Iisrael okupeeris Läänekalda ja Ida-Jeruusalemma 1967. aastal ja peab kogu linna oma jagamatuks pealinnaks. Palestiinlased näevad aga Ida-Jeruusalemma tulevase Palestiina riigi pealinnana.