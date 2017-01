Üleujutused räsivad Tai põllumajandust

Tai lõunaosas on üleujutused talupidajatele suurt kahju tekitanud ja põllumaad on üle ujutatud.

Kariloomad on kuivematele aladele toimetatud, aga põllumehed ütlevad, et kui üleujutus jätkub, ei ole neil varsti enam loomadele sööta, vahendasid ERR-i teleuudised.

Tai on üks suuremaid kautšukitootjaid maailmas ja kasvandused asuvad just maa lõunaosas.

Tai põllumajandusameti teatel ulatub kahju ulatub üle kümne miljoni dollari.

Tais on oluline ka palmiõli tootmine. Kõige rohkem kannatanud piirkonnas on peaaegu kõigil majapidamistel palmiistandused ja ka need on kahjustatud.

Vihmaperiood on seekord kestnud mitu nädalat kauem kui tavaliselt.