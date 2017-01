HS: Trumpi immigratsioonikeeld tekitab topeltkodandsusega inimeste seas segadust

Politseinikud San Francisco lennujaamas. (Foto: Reuters/Scanpix)

USA presidendi Donald Trumpi kehtestatud ajutine immigratsioonikeeld teatavate moslemiriikide kodanikele võib näiteks Soomes puudutada 11 000 inimest, kel on topeltkodakondsus, kirjutas ajaleht Helsingin Sanomat. Hiljem täpsustati, et juhul kui inimene täidab Soome kodanikele esitatavaid nõudeid, peaks tal siiski olema võimalik USA-sse pääseda.

Ajaleht kirjutas varem, et immigratsioonikeelu alla jäävad ka inimesed, kellel on lisaks Soome kodakondsusele veel Süüria, Iraagi, Iraani, Jeemeni, Liibüa, Somaalia või Sudaani kodakondsus.

Hiljem täpsustas lennufirma Finnair, et nende USA-sse suunduvatele lendudele siiski võetakse neid inimesi, kellel on nimetatud seitsme riigi kodakondsus juhul, kui neil on topeltkodakondsus ja teist (ehk Soome) kodakondsust puudutavad dokumendid on korras. Samuti saavad lennule need inimesed, kellel on USA alaline elamisluba.

Finnairi pressiesindaja Päivyt Tallqvist selgitas, et nende ettevõte lähtub inimesi pardale lastes Rahvusvaheline Lennutranspordi Ühenduse (IATA) uutest juhistest, mis saadeti laiali ööl vastu pühapäeva.

Näiteks inimene, kellel on nii Süüria kui ka Soome kodakondsus, saab Helsingi lennujaamas USA-sse suunduva lennuki pardale, kui tal on olemas kõik dokumendid, mida nõutakse Soome kodanikult.

Viimasel ajal on seoses Trumpi äsjase - seitset riiki puudutava - määrusega olnud palju ebaselgust, seda eriti topeltkodakondsust ja juba kehtivat USA elamisluba puudutavates küsimustes. Seetõttu on ka erinevad lennufirmad lähtunud inimesi lennukite pardale lastes erinevates põhimõtetest.

President Donald Trump allkirjastas reedel määruse, millega peatati 120 päevaks USA põgenike ümberpaigutamisprogramm ja kehtestati 90 päevaks Iraagi, Iraani, Liibüa, Somaalia, Sudaani, Süüria ja Jeemeni kodanikele ajutine reisikeeld USA-sse.

Laupäeval peatas USA ringkonnakohtunik ajutise immigratsioonikeelu ning andis võimudele käsu peatada USA lennujaamades lõksus olevate põgenike ja teiste reisijate deporteerimine.