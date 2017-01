Läti farm hävitab seakatku tõttu üle 5000 sea, tõsine löök ka tõuaretusele

Sigulda lähedal asuvas Läti tippseafarmis ja aretuskeskuses Rukas avastati sigade Aafrika katk.

Hävitada tuleb üle 5000 sea. Juhtunut peetakse Läti seakasvatuse jaoks katastroofiks ning valitsus kuulutab kahes omavalitsuses välja erakorralise olukorra, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Paigas, kus katk mõne päeva eest diagnoositi, on sigu kasvatatud üle kuuekümne aasta. Praegu on seal ka üks kahest firmale Ancers kuuluvast kompleksist, kus teadlaste juhtimisel tegeldi tõuaretusega. Farmis olid emised ja põrsad.

Seakasvatajad on šokis, sest kaduma võib minna aastakümnete töö, mis on vajalik kogu regiooni seakasvatusele. Siit müüdi elussigu ka teistesse riikidesse.

Läti veterinaarid ei oska öelda, kuidas võis ohtlik haigus keskusse pääseda. Et tegu on tippfarmiga, on siin ka bioohutusmeetmed kõrgel tasemel, nii Läti kui ka Euroopa veterinaaride tiheda kontrolli all.

Rukase seakasvatuskompleks asub Krimulda omavalitsuses, Eesti piirist on see pisut rohkem kui 100 kilomeetri kaugusel. Piirkonnas on kehtestatud ohutsoonid, sõidukeid kontrollib politsei.

Viimati avastati Lätis kodusigadel aafrika katk läinud aasta septembris Gulbenes, seal tuli hukata üle saja sea. Nakatunud farmi sead plaanitakse põletada Adaži polügoonil. Läti valitsus kavandabki Krimulda ja Adaži omavalitsuses kehtestada erakorralise olukorra.