Kohus mõistis Iisraeli sõduri palestiinlasest ründaja tapmise eest vangi

Elor Azaria koos oma emaga teisipäeval Tel Avivi kohtus. (Foto: AFP/Scanpix)

Elor Azaria mõisteti süüdi 21-aastase Abdul Fatah al-Sharifi tappimises. Azaria oli oma kolleegile öelnud, et üht sõdurit pussitanud Sharif vääris surma, vahendas BBC.

Kohtunik Maya Heller rääkis kohtus, et selle kuriteo puhul on pehemendav asjalu, et tapjat polnud varem kohtulikult karistatud ning talle polnud antud selgeid juhiseid, kuidas käituda. Heller märkis aga, et Azaria ei olnud tehtu üle vähimatki kahetsust üles näidanud.

Sõjaväe juhid mõistsid Azaria teo hukka, kuid juhtumi järel tekkis Iisraelis debatt, millal ja kuidas on sõduritel õigus ründajate vastu surmarelva kasutada. Kuna juhtunust on olemas ka mobiiltelefoniga filmitud salvestis, kajastati seda laialt ja näidati ka Iisraeli uudistesaadetes.

Kohtu juures meelt avaldanud inimesed nõudsid Azaria vabastamist ja mõistsid kohtuprotsessi hukka. Otsust kritiseerisid ka rahvuslastest poliitikud nagu haridusminister Naftali Bennett.

Peaminister Benjamin Netanyahu on öelnud, et toetab sõdurile armu andvat otsust.