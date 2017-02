Snowdeni advokaat nimetas teated väljaandmisest spekulatsiooniks

Edward Snowden Moskvas. (Foto: Lotta Hardelin/Dagens Nyheter/AFP/Scanpix)

"Venemaal pole juriidilist alust Snowdeni väljaandmiseks," ütles mehe advokaat alates 2013. aastast Anatoli Kutšerena.

USA telekanal NBC tsiteeris reedel kõrgemat USA ametnikku, kelle sõnul kaalub Venemaa Snowdeni USA võimudele üle andmist president Donald Trumpi poolehoiu võitmiseks.

Snowdeni advokaat USA-s Ben Wizner sõnas telekanalile, et pole sarnastest kavatsustest teadlik.

"See jutt on kõigest spekulatsioon. Keegi tegeleb soovmõtlemisega," ütles Kutšerena. Snowden elab Venemaal "täiesti seaduslikult", lisas ta.

Snowden lekitas meediale suure hulga USA riikliku julgeolekuagentuuri (NSA) materjale, mis kutsusid esile rahvusvahelise skandaali. Muu hulgas selgus et NSA kuulas pealt 35 riigipea, sealhulgas Angela Merkeli telefonikõnesid.

Snowden saabus Venemaale 2013. aastal ja sai seal varjupaika ja elamisloa, mida on pikendatud. USA nõuab tema kohtu ette ilmumist.

"Tegemist on selge tõendusega sellest, et ma ei teinud koostööd Vene luurega," ütles Snowden Twitteris. "Mitte ükski riik ei anna välja oma spioone, kuna teised hakkaksid kartma, et on järgmised."