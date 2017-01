Suurbritannia anti tuhandetele geidele postuumselt armu

Alan Turing. (Foto: BONHAMS/AFP/Scanpix)

Nn Alan Turingi seaduse jõustumine tähendab, et umbes 49 000 meest vabastatakse süüst, mida tänapäeval kuriteoks ei peeta, vahendas BBC.

Matemaatikule ja arvutiteadlasele Turingile anti armu 2013. aastal ehk ligi 60 aastat pärast tema enesetappu 1954. aastal. Ta oli 1952. aastal süüdi mõistetud sündsusetus käitumises ning pärast seda tehti talle keemiline kastreerimine.

2009. aastal esitas endine peaminister Gordon Brown ametliku vabanduse selle eest, kuidas Turingiga käituti. Turingi sugulased algatasid kõrgetasemelise kampaania, et tagada armuandmine teistele meestele, kes ajalooliste seaduste alusel sarnaselt süüdi mõisteti.

Armu antakse ka elavatele inimestele, kes esitavad avalduse oma süüdimõistva otsuse tühistamiseks.

Need mehed mõisteti süüdi nüüdseks kaotatud kuritegudes, mil nad olid suhtes.

Justiitsminister Sam Gyimah' sõnul on tegemist tähtsa päevaga. "Me ei saa kunagi võtta tagasi valu, mis on põhjustatud, kuid me oleme vabandanud ja astunud samme, et need valed otsused õigeks muuta," rääkis ta.

Geiõiguste organisatsioon Stonewall nimetas otsust tähtsaks teetähiseks võrdõiguslikkuses.