Hiina soovib aidata kaasa Ukraina kriisi lahendamisele

Hiina Rahvavabariigi president Xi Jinping. (Foto: Reuters/Scanpix)

President Xi Jinping märkis, et Pekingil on kavas mängida konstruktiivset rolli, kui ÜRO-s Ukraina konflikti lahendamist arutatakse, vahendas Reuters.

"Me soovime siiralt, et Ukraina sotsiaalne stabiilsus säiliks ning majanduslik areng jätkuks. Oleme valmis tegutsema konstruktiivselt ja viima edasi poliitilist resolutsiooni kriisi lahendamiseks," selgitas Hiina riigipea Davosi majandusfoorumil, mille raames ta kohtus ka oma Ukraina kolleegi Petro Porošenkoga.

"Meie riikidel on pikk sõbralike suhete traditsioon ja Hiina peab oluliseks suhete arendamist ja koostöö tihendamist," märkis Xi.

Porošenko ütles omakorda, et Ukraina on rahul Hiina poolt tehtud investeeringutega ja et kahelt riigil on palju võimalusi edasise koostöö arendamiseks - näiteks logistikat, sadamaid, terasetööstust ja põllumajandust puudutavates küsimustes.

Varem pole Hiina sellist diplomaatilist aktiivsust Ukraina teemal üles näidanud. Peking on varem kinnitanud, et tunnistab Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust, kuid avaldanud ka arvamust, et lääneriikidel tuleks tähele panna ka Venemaa julgeolekut puudutavaid seisukohti.

Venemaa ja Hiina on olnud seni olnud mitmetes rahvusvahelist diplomaatiat puudutavates küsimustes sama meelt, kuid Hiina on selgelt üritanud vältida, et temast saaks osapoolt Moskva ja lääneriikide vahelistes vaidlustes Ukraina pärast.