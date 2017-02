USA kaitseminister: NATO on meie fundamentaalne alus

Jens Stoltenberg ja James Mattis (Foto: NATO)

USA uus kaitseminister James Mattis ütles kolmapäeval liitlaste kartuste hajutamiseks, et NATO on Ühendriikide jaoks "fundamentaalne alus".

"Allianss jääb Ühendriikide ja terve Atlandi-ülese kogukonna jaoks fundamentaalseks aluseks, ühteseotud nagu me oleme," ütles Mattis esimest korda Brüsselis kolleegidega kohtudes.

"Ja nagu president (Donald) Trump on kinnitanud, toetab ta tugevalt NATO-t," lisas endine merejalaväekindral, kes ka ise on NATO-s teeninud.

"Ma olen siin, et kuulata teisi ministreid, vestelda avameelselt sõprade ja liitlastega sellest, kuhu me läheme, ja meie ühistest kohustustest."

Trump nimetas valimiskampaania ajal NATO-t "iganenuks", mis on liitlasriigid murelikuks teinud. Kartusi süvendab mulje, et USA uus administratsioon suhtub Venemaasse eelmisest leebemalt.

Mattis rõhutas aga, et Trumpi administratsioon ootab sarnaselt eelmise presidendi Barack Obama omaga NATO liikmesriikidelt kaitsekulutuste suurendamist.

"See täiesti kohane, nagu ütles eelmisel aastal üks Euroopa kaitseminister - see on õiglane nõudmine, et kõik, kes maailma parimast kaitsest osa saavad, kannaksid proportsionaalset koormat vabaduse kaitseks vajalikest kulutustest."