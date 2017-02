Bagdadis avaldasid tuhanded inimesed meelt korruptsiooni vastu

Tuhanded šiiidi vaimuliku Muqtada al-Sadri pooldajad avaldasid Iraagi pealinna Bagdadi tänavail meelt korruptsiooni vastu. Meeleavaldustele järgnenud kokkupõrkeis sai surma üks politseinik ning vigastada kümmekond meeleavaldajat ja seitse politseinikku.

Kohalikud valimised on tulemas, kuid Bagdadi elanikud pole juba ette nende tulemusega rahul, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Põhjuseks peavad nad kõigis valitsusasutustes ja komisjonides lokkavat korruptsiooni. Muqtada al-Sadri väitel lokkabki korruptsioon kõige rohkem riigi valimiskomisjonis.

"Me nõuame valitsusvahetust. Me tahame, et asemele tuleksid patriootilised inimesed, kes hakkaksid taas Iraaki üles ehitama. Valimised on manipuleeritud jama, iga nelja aasta tagant saab võimule sama seltskond. Meie tahame ausaid inimesi!" rääkis meeleavaldaja Ali al-Saddi.

Diktaator Saddam Husseini järgne Iraak on oma lühikese ajaloo sügavaimas majanduskriisis, mida süvendab veel vajadus pidevalt ISIS-e äärmuslasi tagasi tõrjuda. Võitlust ISIS-ega Iraagi šiiidid pooldavad, valitsuse mainet aga see nende silmis ei paranda.

Populaarse vaimuliku valitsusvastased sõnavõtud on rahva tänavatele meelitanud. Muqtada al-Sadr saavutas rahva poolehoiu pärast Saddam Husseini kukutamist, kui ta nõudis, et USA väed riigist lahkuksid ning riigis moodustataks uus valitsus.

USA vägede tegelik lahkumine 2011. aastal ainult suurendas al-Sadri populaarsust. Ta juhib Sadristliku liikumise nime kandvat parteid ning relvarühmitust Rahukompanii, varasema nimetusega Mahdi armee.

Peaminister Haider al-Abadi sõnul on inimestel täielik õigus demokraatlikult meelt avaldada, kuni nad avalikku korda ei riku. Tagasi astuda ega ka valimiskomisjoni koosseisu muuta peaminister siiski ei kavatse.