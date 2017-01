USA sõjalaev tulistas hoiatuslaske Iraani aluste suunas

Viimasel ajal on Süürias üsnagi rahulik olnud, sest ametlikult kehtib seal ikka veel Türgi ja Venemaa vahendatud relvarahu, ehkki mõlemad pooled on seda rikkunud ja mässurühmitused ka teatanud, et kui valitsusväed relvarahu rikkumist ei lõpeta, siis nemad enam sellest kinni ei pea. Siiski nendib ÜRO, et relvarahu peamiselt kehtib, vahendas "Välisilm".