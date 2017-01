Volinik: EL ootab Trumpilt kinnitust andmekaitseleppe kohta

(Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP/Scanpix)

Euroopa Liit ootab USA uuelt presidendilt Donald Trumpilt kinnitust, et ta jääb kindlaks vaevaga saavutatud isikuandmete kaitse leppele Euroopaga, ütles Euroopa Komisjoni volinik reedel.

EL ja USA sõlmisid kokkuleppe eelmisel aastal pärast seda, kui ühenduse kõrgeima kohtu otsuse tõttu jäid internetifirmad nagu Google ja Facebook teadmatusse, kas nad võivad Euroopa andmeid kohtumeetmeid kartmata USA-le anda.

Õigusvolinik Věra Jourová ütles, et Brüssel jälgib Ühendriikides toimuvat väga valvsalt, sest Trump on juba asunud oma eelkäija loodut prügikasti viskama.

"Euroopa Liidus on väga kõrged privaatsuskaitsestandardid ja need standardid, see kaitse peab rändama ka sinna, kuhu andmed lähevad," ütles volinik Valettas ajakirjanikele.

Privaatsuskilbi lepe tugineb suures osas usaldusele, mis Euroopal on oma Ameerika partnerite, Barack Obama administratsiooni vastu alati olnud, rõhutas ta.

"See usaldus peab jätkuma ja uuenema... Ma vajan kinnitust, et privaatsuskilp säilib."

Euroopa Komisjoni andmetel on privaatsuskilbiga, mis võimaldab eurooplastel andmekaitse asjus USA kohtutesse pöörduda, ühinenud umbes 1700 Ühendriikide kompaniid.