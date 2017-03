Allikad: Trump kohtub aprillis Floridas Hiina presidendiga

Xi Jinping ja Donald Trump. (Foto: Reuters/Scanpix)

Plaanidega kursis olevate ametnike sõnul leiaks kahepäevane kohtumine kahe presidendi vahel aset Mar-a-Lago kuurordis, kus Trumpil on residents, mida ta on hakatud kutsuma ka "lõunapoolseks Valgeks Majaks". Trump on seal korraldanud mitmeid töiseid kohtumisi, näiteks käis tal seal veebruaris külas Jaapani peaminister Shinzo Abe, vahendas Reuters.

Axiose andmetel toimub Trumpi ja Xi kohtumine 6.-7- aprillini.

President Trumpi ametisse saamisega on USA ja Hiina suhted märgatavalt jahedamaks muutunud.

Trump on süüdistanud Pekingit korduvalt ebaõiglases kaubandustegevuses ning valuutamanipulatsioonides. Samuti on ta kritiseerinud Hiina sõjalise jõu kasvatamist Lõuna-Hiina meres ning süüdistanud Pekingit liiga väheses surveavaldamises Põhja-Koreale selle tuuma- ja raketiprogrammidega seoses.

Trump pööras ka neli aastakümmet kehtinud diplomaatilise protokolli pea peale, kui rääkis telefoni teel Taiwani presidendi Tsai Ing-weniga. Hiina Rahvavabariik peab Taiwani enda territooriumiks. Lisaks ütles Trump detsembris Wall Street Journalile, et kaubanduskõnelustel Hiinaga on laual kõik teemad, kaasa arvatud nn ühe Hiina poliitika ehk senise USA poliitika jätkumine.

Samuti on Trump nimetanud oma administratsiooni liikmeteks mitu tuntud Hiina-kriitikut.

Hiina mõistis hukka telefonikõne Tsaiga ning on tõrjunud Trumpi kriitikat.

10. veebruaril teatas Valge Maja siiski, et Trump ütles Hiina ametivennale tehtud esimeses ja "äärmiselt südamlikus" telefonikõnes, et kavatseb pidada kinni USA pikaaegsest "ühe Hiina" poliitikast. Varem oli Trump saatnud Xi-le ka kirja, milles üritas leevendada oma avaldustega tekitatud pingeid.