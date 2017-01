Saksa sotsiaaldemokraadid nimetavad oma kandidaadiks Martin Schulzi

Sigmar Gabriel (vasakul) ja Martin Schulz. (Foto: AFP/Scanpix)

Schulz sai erakonna juhtkonna üksmeelse heakskiidu enne pühapäeval korraldatavat ametlikku hääletust.

Praegune Saksamaa asekantsler ja sotsiaaldemokraatide (SPD) juht Sigmar Gabriel teatas teisipäeval varem, et ei kavatse septembris toimuvatel parlamendivalimistel olla oma erakonna liidukantslerikandidaadiks ning pakub sellesse rolli hoopis endist Euroopa Parlamendi presidenti Martin Schulzi.

Gabrieli otsusest kirjutasid teisipäeval mitmed Saksa väljaanded, nende seas Die Zeit ja Stern, vahendas Yle.

Lisaks kavatseb Gabriel loobuda ka erakonna juhi kohast ning seegi amet peaks tema arvates kuuluma Schulzile.

Gabriel ütles Sternile antud intervjuus, et Schulzil oleks valimisi silmas pidades suuremad šansid. Samuti mõjutavad Gabrieli otsust ka perekondlikud põhjused.

Gabriel sooviks sotsiaaldemokraatide valimisedu korral saada hoopis välisministriks. Praegu on ta majandusminister ja asekantsler kristlike demokraatide ehk liidukantsler Angela Merkeli juhitud valitsuses.

60-aastane Schulz teatas, et lahkub europarlamendi presidendi kohalt, et osaleda sügisel Saksamaa valimistel ja kandideerida SPD esinumbrina Nordrhein-Westfaleni liidumaal. Koheselt hakati meedias spekuleerima, et Schulzist võib saada ka SPD kantslerikandidaat. Samas kirjutas näiteks detsembri lõpus Der Spiegel, et Schulz olevat juba leppinud olukorraga, et kantslerikandidaadiks saab ikkagi erakonna juht Gabriel.

Gabriel ise on olnud seni kandideerimise suhtes kõhkleval positsioonil, sest sotsiaaldemokraatide toetus on Merkeli varjus tublisti langenud.

Tema madal reiting jääb alla isegi teistele SPD poliitikutele nagu Schulz ja välisminister Frank-Walter Steinmeier, kes tõenäoliselt valitakse veebruaris presidendiks.