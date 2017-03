Soome piiriäärses maakonnas on kõik HIV-nakkuse saanud mehed vanemad kui 70 aastat, nakkuse aga said kõik Venemaalt

HIV leviku vastaste aktivistide installatsioon Soome parlamendihoone ees 2011. aastal. (Foto: AFP7Scanpix)

Arusaam, et HIV-ga nakatumine on vaid noorte või siis kõige rohkem keskealiste probleem, leidis taas ümberlükkamist Soomes, kui selgus, et eelmisel aastal olid Lõuna-Karjalas tuvastatud nakatunud mehed kõik vanemad kui 70 eluaastat.

"See ei ole nii, et kui inimene on vanem kui 70 aastat, siis ei võiks tal sümptomite korral kahtlustada nakatumist HIV-ga," nentis nentis Lõuna-Karjala tervishoiupiirkonna nakkushaiguste ülemarst Pekka Suomalainen Yle uudistele antud intervjuus.

Nakkuse saanud mehi ühendab see, et nad kõik on saanud nakkuse Venemaalt. Küsimusele, kas siis Lõuna-Karjalast käiakse Venemaal seksiturismi harrastamas, vastas ülemarst järgnevalt: "Seda ei oska ma öelda, kuid vähemalt need nakatumised on toimunud Venemaal, ppiiri lähedal. Neid on ikka omajagu."

Suomalainen rõhutas, et kuna vanadel inimeste puhul ei kiputa HIV-nakkust kahtlustama, võib viirus ja sellest tulenev AIDS olla sageli kaugele arenenud.

"Diagnoosi ja ravita see haigus läheb kogu aeg hullemaks. Õigel ajal avastades suudetakse HI-viirust ka eakate inimeste puhul üsna hästi kontrolli all hoida," selgitas ta.

Suomalainen märkis ka seda, et eakate nakatumist HIV-ga on Lõuna-Karjalas täheldatud juba varem. samuti on täheldatud süüfilise levikut. Seetõttu peaksid piirkonna meditsiinitöötajad ülemarsti arvates teemale rohkem tähelepanu pöörama.

Kokku tuvastati möödunud aastal Lõuna-Karjalas seitse nakatumist HIV-ga, kõik nakatunud ei olnud mehed.

Soome ametnik: Venemaal võib olla praegu enneolematu HIV-epideemia

Soome tervishoiuametnikud hoitasid eelmise aasta novembris, et Venemaa piiriäärsetes regioonides on tõusnud uute HIV-nakatunute arv plahvatuslikult kõrgele ning see võib peagi ohustada ka Soome elanike tervist.

Peterburi linn ja Leningradi oblast on HIV leviku poolest Venemaa üheks probleemsemaks piirkonnaks. Vene meedia andmetel on Peterburi linna ümbritsevas Leningradi oblastis saanud HIV-nakkuse juba ligi 1,2% elanikkonnast ehk umbes 20 000 inimest. Viie miljoni elanikuga Peterburis endas on HIV-nakkuse kandjaid elanikkonnast umbes 1% ehk ligikaudu 50 000 inimest. Kokku on Venemaal 9 ohupiirkonda, kus on HIV-infektsiooniga inimesi rohkem kui protsent elanikkonnast.

"On väga tõenäoline, et Venemaal on praegu puhkenud enneolematu HIV-epideemia," rääkis novembris ülemnakkusarst Suomalainen, kelle sõnul on 1% HIV-positiivseid elanikkonnast väga murettekitav näitaja. "Kui kõiki neid inimesi ravida, on see ühiskonnale ja tervishoiusüsteemile väga suureks koormaks."

Võrdluseks - Soomes on aastate jooksul saanud HIV-nakkuse umbes 3500 inimest ehk sisuliselt on Peterburis ja Leningradi oblastis praegu 20 korda rohkem HIV-nakatunuid kui kogu Soome riigis. Samas elanikke on seal umbes 1,2 miljonit rohkem kui Soomes.

Samas pole Soome ametnikel Venemaa olukorra kohta täpsemat ülevaadet, sest Vene kolleegid on omavahelist suhtlust vähendanud. "Viimastel aastatel oleme saanud Venemaalt üha vähem ametlikke andmeid HIV leviku kohta," märkis Suomalainen.

Venemaal on peamiseks probleemiks see, et HIV on levinud riskirühmadest - nagu näiteks narkootikumide kasutajad - tavaelanikkonna hulka.

Samuti olevat Soome ametnike arvates probleemiks võimude ideoloogiline lähenemine - nimelt on Venemaal loobutud kasutamast meetodeid, mis on näiteks lääneriikides aidanud HIV levikut pidurdada. Seega on Venemaal asutud loobuma seksuaalharidusest koolides, tasuta kondoomide ja süstalde jagamisest, sest need kuuluvad võimude hinnangul lääneliku liberaalse ideoloogia juurde. Selle asemel üritatakse hoopis juurutada konservatiivseid moraaliväärtusi, mille taustaks on ka õigeusu kiriku üha suurenev roll.

Eesti on Euroopa Liidus uute juhtude poolest esikohal

2015. aastal diagnoositi Eestis 270 uut HIV-i nakatunut, mis teeb 20,5 juhtu 100 000 elaniku kohta. Uute juhtude arvu poolest on Eesti Euroopa Liidus jätkuvalt esimesel kohal.

Uute diagnoositud HIV-i juhtude analüüs näitab Tervise Arengu Instituudi hinnangul, et viiruse levik Eestis on stabiliseerunud, kuid on endiselt kõrgel tasemel. Oluliselt on aga kasvanud nakkuse heteroseksuaalne levik, samuti diagnoosi saanute keskmine vanus nii meeste kui naiste seas. Ehk ka Eesti puhul on alust arvata, et epideemia on narkootikumide süstijate ringist välja murdmas.

Terviseameti andmetel on Eestis käesoleval aastal (3. märtsi seisuga) diagnoositud 51 HIV-nakatunud isikut. Kokku on aastate jooksul Eestis HI-viirus diagnoositud 9543 inimesel, sealhulgas AIDS 497 inimesel.