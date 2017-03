Video: Venemaa suhtes toetusavaldusi teinud kongresmen asus Ilvesele "ajalugu õpetama"

Kongresmen Dana Rohrabacher 2013. aastal Moskvas. (Foto: TASS/Scanpix)

Kuigi üldiselt võeti Ilvese tunnistused nii vabariiklaste kui ka demokraatide poolt soojalt vastu, võttis president Donald Trumpi tulihingeliseks toetajaks olev Rohrabacher oma sõnavõtu käigus Venemaaga seotud ohu teemat kritiseerida. Samuti märkis ta ka seda, et Trumpi meeskonna liikmete ja Venemaa esindajate vahelised kontaktid ei vääri tähelepanu ning et sellega seonduv diskussioon on jõudnud absurdse tasemeni, vahendas Mother Jones.

"Selleks, et Venemaad kätte saada, destabiliseerime me enda demokraatlikku süsteemi sellise nonsensiga," arvas Rohrabacher.

Kui Rohrabacher küsis Ilveselt, et viimane tooks näiteid Venemaa agressiooni kohta, viitas endine Eesti president kaitsepolitseinik Eston Kohveri röövimisele Vene eriteenistuste poolt 2014. aasta sügisel.

Rohrabacherile see muljet ei avaldanud. "Seega teil oli olukord korruptsiooniga piiril, üks teie piirivalvureid kadus ära, kas tõesti on see sõjaline agressioon? Kas on olnud üldse mingit piiriülest sõjalist tegevust Venemaa poolt Eestis?"

"No meil on pidevad piiririkkumised Vene sõjalennukite poolt. See on üks asi ja see on järjepidev," vastas Ilves ja lisas, et selliste juhtumite arv on viimase nelja aasta jooksul märkimisväärselt kasvanud.

Rohrabacher väitis, et ta on Balti riike külastanud pärast seda, kui kuulis lugusid Vene sõjalisest agressioonist, ning ei leidnud sealt ühtegi teadet tegelikust sõjalisest agressioonist. Ta lisas, et USA on saatnud sinna "meie tanke, korraldanud B-52 libarünnakuid Venemaa vastu ja üle Eesti Nõukogude pealinna suunas selleks, et peatada Nõukogude agressiooni, mida pole kunagi olemas olnud. See peab lõppema või kaldume sõtta."

Lisaks asus Rohrabacher sama kuulamise käigus õigustama president Trumpi sõnu, mida ta ütles eelmisel kuul telekanalis Fox News, kui saatejuht Bill O'Reilly nimetas venemaa presidenti Vladimir Putinit "tapjaks". Trump vastas selle määratluse peale, et ka "USA-l on tapjaid" ning avaldas kahtlust, kas tema juhitud riik on selles vallas nii süütu kui väidetakse. Trumpi sõnad pälvisid tookord nii demokraatide kui ka vabariiklaste kriitikat.

Rohrabacher asus meenutama külma sõja perioodil USA poolt kasutatud salajasi meetmeid, mis puudutasid näiteks Vietnami sõda ja Ladina-Ameerikat. "Kas te mäletate Phoenixi programmi Vietnamis? Mina mäletan Phoenixi programmi. Ma toetasin Phoenixi programmi. Me mõrvasime tuhandeid kohalikke ametnikke. Ja mis oli Allendega? Või Diemiga? Ja ükskõik milliste inimestega, kelle vastu me külma sõja ajal atentaate korraldasime. See on vale, on vale seda teha, kuid palun ärge öelge, et Venemaa on ainus riik, mis selliseid kuritegusid sooritab."

Kongresmen võrldes seejärel Putinit kunagise Chicago linnapea Richard Daleyga ja avaldas arvamust, et Venemaad juhitaksegi praegu selliste Daley-moodi "kõvade kuttide" poolt. "Daley peksis meeleavaldajaid läbi ja ei esindanud midagi, mis Ameerikale omane, kuid ta ei olnud mingi paheline diktaator. Ta oli oma rahva poolt valitud ja me üritasime teda ka maha valida. See, mis Venemaal juhtub, on lihtsalt see, et tegu on riigiga, kes oma huvisid järgib."

Pärast Rohrabacheri sõnavõttu palus demokraadist kongresmen Gerry Connolly, et Ilves oma vastust Vene agressiooni kohta laiendaks.

"Ma ei saanud lõpetada," märkis Ilves Kohveri juhtumi juurde naastes. "See oli sõjaline tegevus. Relvastatud isikud tulid üle piiri ja röövisid selle mehe."

Seejärel kirjeldas Ilves massiivseid sõjalisi õppusi, mida Venemaa piiriäärsetes regioonides korraldab, ning rõhutas, et see ei puuduta ainult Venemaad ja Eestit. "Ma pean silmas seda, et nad harjutavad ka pommituslende Rootsi vastu. Asi pole ainult meis."

Connolly kommenteeris sejärel ka kolleeg Rohrabacheri poolt esitatud väidet, et president Putin ja Chicago endine meer olevat sarnased. "Ma käisin Chicagos koolis, kui tema oli linnapea. Ma ei tundnud teda, kuid ma kinnitan teile, et Vladimir Putin pole mingi Richard Daley. Richard Daley ei lasknud oma poliitilisi vastaseid ära tappa. Ta ei saatnud neid pagendusse. Ta ei pannud neid vangi. Ta ei vaigistanud ajakirjandust. Ta ei lasknud ajakirjanikke tappa. Ta ei saatnud ajakirjanikke pagendusse. Ta võistles nendega ja mõnikord jäi ta alla... Siin ei ole mingit alust võrdluseks ja ma leian, et me teeme endale kahju, kui me ei tunnista oma parteilisest kuuluvusest lähtudes, kuivõrd tõsise olukorra ees me seisame."

Californiast esindajatekotta valitud Rohrabacherit on USA poliitikas peetud alati erandlikuks poliitikuks, kes on juba aastaid teinud avaldusi, mis lähevad vastuollu nii vabariiklaste kui ka USA välispoliitiliste seisukohtadega ja seda mitte ainult Venemaaga seoses. Moskvat toetavaid avaldusi on ta aga teinud korduvalt - Gruusia ja Venemaa vastasseisu puhul näeb ta süüd esimesel, Krimmi "eraldumine" Ukrainast oli tema arvates hea asi ning näiteks 2014. aastal arvas ta isegi seda, et kui Alaska elanikud seda soovivad, võiks osariik uuesti Venemaaga ühineda.

Märkimisväärne on aga see, et kui varem peeti Rohrabacherit marginaalseks poliitikuks, siis eelmise aasta lõpus oli ta üks neist poliitikutest, keda president Trump kaalus enne Rex Tillersoni kandidatuuri kasuks otsustamist USA välisministriks.

Rohrabacheri sõnavõtt algab kohal 1.23.