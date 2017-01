Tulevane suursaadik ÜRO-s: riikidele, kes USA valimistesse sekkuvad, tuleb vastu astuda

Nikki Haley. (Foto: Carlos Barria/Reuters/Scanpix)

"Me peaksime seisma vastu igale riigile, kes püüab meie süsteemi sekkuda," vahendas Reuters Haley sõnu kolmapäeva sel senati kuulamisel.

Haleylt küsiti, mis on tema sõnum Moskvale seoses USA valimistesse sekkumisega.

"See, et me teame, et see juhtus. Et meie hinnangul ei ole see vastuvõetav ja et me võitleme vastu iga kord, kui näeme, et midagi sellist toimub," vastas ta.

Ta lubas edastada Venemaa saadikule ÜRO-s sõnumi, et USA jaoks ei ole vastuvõetav püüd sekkuda presidendivalimistesse.

Haley rääkis ka Venemaast, kuid tema sõnavõtt erines Donald Trumpi omast, kes on kiitnud Venemaa presidenti Vladimir Putinit.

Haley ütles, et tema hinnangul on Venemaa tegevus Süürias, näiteks haiglate pommitamine, "sõjakuritegu".

Ta mõistis ka hukka Krimmi annekteerimise ning ütles, et ta oleks vastu sanktsioonide leevendamisele, kuni Moskva ei muutu.

"Ma arvan, et Venemaa peab tegema positiivseid samme enne, kui me sanktsioonid tühistame," sõnas ta.

Samas oli nõus Trumpi kriitikaga ÜRO suunal. Ta nimetas ÜRO-d Iisraeli vastu erapoolikuks.

Haley ütles, et Washington peaks alati Iisraeli toetama. "Kui me seisame alati nende kõrval, siis tahab rohkem riike olla meie liitlased," ütles ta.

Trump kritiseeris hiljuti Twitteris ÜRO-d, öeldes, et tegemist on "klubiga, kus inimesed saavad kokku, räägivad ja veedavad aega". Ta hoiatas, et kui tema ametisse astuvad, asjad muutuvad.

Haley lubas teha koostööd kongressiga, et suruda läbi reforme ÜRO-s. "Ameerika inimesed näevad, et ÜRO kohtleb Iisraeli halvasti, ei suuda vältida Põhja-Korea tuumaohtu, nad näevad korruptsiooni ja neil on sellest kõrini," rääkis ta.

Samas tunnustas ta ÜRO toiduprogramme, jõupingutusi AIDS-i leviku piiramiseks, relvade järelevalvet ja mõnda rahuvalvemissiooni.

44-aastane Haley on olnud alates 2011. aastast Lõuna-Carolina kuberner.