USA ärgitab Venemaad viivitamatult järgima relvarahu Ukrainas

Ukraina soomuk Avdijivkas. (Foto: Reuters/Scanpix)

"Kutsume Venemaad ja selle toetatud separatistidest üksusi viivitamatult järgima relvarahu, viima ära kõik raskerelvad ning lubama täiemahulist ja tõkestamatut ligipääsu OSCE (Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni) vaatlejatele," teatas USA välisministeerium.

Ministeeriumi pressiesindaja Mark Toneri sõnul jälgivad Ühendriigid tähelepanelikult kasvavat vägivalda Ukrainas ning Venemaa ja separatistide ühisüksuste suutmatust pidada kinni kahe aasta eest Minskis kokku lepitud relvarahust.

"Mõistame hukka OSCE erivaatlusmissiooni (SMM) vaatlejate sihikule võtmise reedel ning Venemaa ja separatistide ühisüksuste otsuse konfiskeerida SMM-i mehitamata õhusõiduk," ütles Toner.

"On määrava olulisusega, et need üksused peatavad rünnakud tsiviiltaristule, kaasa arvatud Donetski veefiltreerimisjaamale," lisas Toner.

Vägivald Ida-Ukrainas jätkub, kuigi Venemaa ja Ukraina leppisid esmaspäeval kokku relvarahus. Ukraina teatas laupäeval, et viimase ööpäevaga sai vaenutegevuses haavata 16 sõdurit.

Pea kolm aastat kestnud konfliktis on surma saanud üle 10 000 inimese.