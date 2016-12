Trump kohtub USA luurejuhtidega Vene häkkimise teemal

Donald Trump. (Foto: Reuters/Scanpix)

USA presidendiks valitud Donald Trump reageeris neljapäeval Ühendriikide valimistega seotud sanktsioonidele Venemaa vastu üleskutsega eluga edasi minna ja lubadusega kohtuda USA luurejuhtidega, keda ta on varem raevukalt kritiseerinud.

"Meie riigil on aeg liikuda suuremate ja paremate asjade poole," lausus Trump, kelle valimisvõitu on varjutanud väited Venemaa sekkumisest.

"Sellest hoolimata, meie riigi ja selle suurepärase rahva huvides kohtun ma järgmisel nädalal meie luurekogukonna juhtidega, et saada värsket teavet selle olukorraga seotud faktide kohta," lisas ta.

President Barack Obama andis neljapäeval korralduse terveks reaks diplomaatilisteks ja majandussanktsioonideks Venemaa vastu seoses häkkimisega, mis Ühendriikide ametiisikute sõnul oli suunatud on USA valimiste mõjutamisele.

Trump on selliseid süüdistusi juba pikka aega pidanud demokraatide halvasti varjatud katseks delegitimiseerida vabariiklaste võitu. Kuid see trotslik hoiak on toonud kaasa kasvava vastuseisu tema enda erakonna sees.

Kuigi Trump on juba kuulnud luureteenistuste hinnanguid valimiste osas ja piisavalt tõendeid on ka avalikus ruumis, võib tema lubadus luurejuhtidega kohtuda anda võimaluse nägu säilitades oma hoiakut pehmendada.