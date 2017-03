Soome kõrgeim kohus arutab, kas iraaklane kavandas oma õe tulesurma

Soome politseinikud kohtumajas, arhiivifoto. (Foto: Reuters/Scanpix)

Helsingi esimese astme kohus mõistis 2016. aastal 22-aastase iraaklase süüdi vägivallas ja isiku elu või tervise vastu suunatud raske kuriteo kavandamises, vahendas Yle.

Kohtu hinnangul oli iraaklane kasutanud oma neli aastat nooremat õe vastu vägivalda - ta rebis teda juustest ning peksis muuhulgas ka vesipiibuga.

Raske isikuvastase kuriteo ettevalmistamise eest mõisteti noormees süüdi seetõttu, et kohus tuvastas, et ta oli õe tapmises kokku leppinud oma Iraagis elava isaga. Kohus jõudis veendumusele, et vend oli isale lubanud, et tapab oma õe.

Soome ajaloo esimeseks nn aumõrva teemat käsitlev otsus kaevati edasi teise astme kohtusse.

Helsingi teise astme kohus tegi otsuse umbes aasta aega tagasi. Kohus pidas laitmisväärseks seda, et vend oli mitu päeva ähvardanud oma õde tapmisega. Teise astme kohus leidis samas, et vend polnud isaga õe tapmises kokku leppinud ning et õe tapmiseks polnud ta mingit konkreetset plaani veel koostanud.

Nendel põhjustel loobus teise astme kohus ka süüdistusest, mis puudutas isiku elu või tervise vastu suunatud raske kuriteo kavandamist, ja mees mõisteti süüdi vaid oma õe vastu vägivalla tarvitamises.

Prokuratuur kaebas aga teise astme kohtu otsuse edasi kõrgeimasse kohtusse ning kõrgeim kohus võttis juhtumi menetlusse. Kõrgeimas kohtus nõuab prokuratuur noormehe süüdimõistmist aumõrva kavandamises.

"Iraaklasest mees on saanud Iraagis elavalt isalt suunise tappa oma õde seetõttu, et õde ei järgi kultuurist ja religioonist tulenevaid reegleid. Tüdruk on kohtunud koolimatkade ajal oma kaaslastega, vestelnud ka poistega ning ta riietub läänelikult," selgitas ringkonnaprokurör Eija Velitski.

Nii esimese kui ka teise astme kohus olid nõus sellega, et iraaklane oli oma õde vägivaldselt kohelnud. Prokuröri sõnul üritatigi tüdrukut vägivallaga "kasvatada".

"Kui see tulemust ei andnud, siis pärast seda tuli tapmiskäsk. Kui tüdruk olukorrast aru sai, siis põgenes ta kodunt. Vend üritas mõne päeva jooksul erinevaid teid pidi õde üles leida. Ta teatas mitmeid kordi erinevatele isikutele, et ta tapab oma õe," märkis Velitski.

Noor iraaklannal õnnestus oli mõni päev jooksus, kuid peagi jõudis vend tema jälgedele. Venna sõber võttis tüdruku ühest hamburgerirestoranist oma auto peale ning viis lähedal asuvasse parki. Sündmuskohale saabus turvamehi ja politseipatrull. Võimuesindajad viisid sellel ajal 16-aastase neiu turvalisse kohta ning ta võeti ametlikult

sotsiaalhoolekande alla. "Ametnikud leidsid, et tüdruku elu tõelises ohus," nentis Velitski.

Tõenditena on prokuratuur esitanud kohtule ka teksti- ja netisõnumeid, kus noormees arutab nii oma õe tulistamist kui ka põlema panemist. Nimetatud sõnumeid saatis noormees oma tuttavatele pärast seda, kui õde oli kodunt ära põgenenud.

Lisaks väitis noormees, et ta on tapmiseks juba relva ostnud. Ta vannub "Allahi nimel", et tapab oma õe, et "häbi maha pesta". Samuti kinnitab ta, et vanglakaristusest ta ei hooli, ja usub, et talle määratakse õe tapmise eest kuus aastat, millest "kolm aastat võetakse nagunii maha".

Noormees on ise kohtuistungite käigus tunnistanud õega vägivallatsemist, kuid tapmise kavandamist ta eitab.

Esmaspäeval kuulab kohus ka mitmeid tunnistajaid, nende seas ka politseinikke ja sotsiaaltöötajaid.