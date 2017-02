Mattis: USA-l ei ole plaanis Iraagi naftat omastada

USA kaitseminister James Mattis 20. veebruaril Bagdadis. (Foto: AFP/Scanpix)

Esmaspäeval Bagdadi visiidile saabunud USA kaitseminister James Mattis kinnitas, et Ameerika Ühendriikidel ei ole kavas omastada Iraagi naftavarusid. Iraagi juhid on olnud viimasel ajal häiritud nii USA presidendi Donald Trumpi poolt kehtestatud sissesõidukeelust kui ka viimase poolt valimiskampaania ajal tehtud avaldustest, mille kohaselt peaks USA Iraagi nafta "endale võtma".

Mattis saabus Iraaki ette teatamata visiidile hetkel, mil valitsusväed tungivad juba teist päeva järjest peale endiselt ISIS-e käes olevale Mosuli lääneosale, vahendasid Politico ja Reuters.

Pentagon on samal ajal koostamas plaane, kuidas ISIS-e vastast võitlust nii Iraagis kui ka Süürias senisest efektiivsemalt ellu viia. Neid plaane võivad aga õõnestada Trumpi sammud - naftaähvardus ja sissesõidukeeld - mida Iraagis on tõlgendatud kui vaenulikena. Seetõttu on peaminister Haider al-Abadi sattunud ka mitmete kohalike jõudude surve alla ning temalt nõutakse Washingtoniga koostöö vähendamist. Sisuliselt võiks see areng muuhulgas kaasa tuua ka Iraani senisest suurema mõju Iraagi valitsuses ja Iraagi šiiitide seas.

"Ma arvan, et meie kõik siin ruumis, meie kõik Ameerikas oleme kogu aeg maksnud oma maagaasi ja nafta eest ning ma olen kindel, et me jätkame seda maksmist ka tulevikus. Me ei ole siin selleks, et kellega naftat omastada," sõnas Mattis teda saatnud USA ajakirjanikele.

Pinged Washingtoni ja Bagdadi vahel on tekkinud väga keerukal ajal - lisaks Mosuli täielikule vabastamisele on vaja panna paika ka plaan, kuidas tõrjuda ISIS välja Süürias asuvast Raqqa linnast, mille terroristid on kuulutanud enda "kalifaadi pealinnaks". Trumpilt on Mattis saanud ülesande koostada ISIS-e alistamise strateegia, mille kaitseminister peab USA riigipeale esitama nädala pärast. Iga sellise strateegia eelduseks on aga see, et kõik Lähis-Ida liitlased teeksid USA vägedega võimalikult tihedat koostööd ning Trumpi erinevad avaldused ei pruugi siin alati kasuks tulla.

"Me tagame, et meil on hea ülevaade olukorrast ja sellest, mis meil vastas on kui me teema koostööd ja teineteise kõrval võitleme," rõhutas Mattis oma avalduses.

Küsimusele USA ja Iraagi pingete kohta vastas Mattis aga kinnitusega, et uus sissesõidukeeld ei hakka puudutama neid iraaklasi, kes võidelnud koos USA vägedega.

Nn nafta omastamise teemat on Trump oma sõnavõttudes maininud nii valimiskampaania ajal kui ka nüüd presidendina, kui ta jaanuaris Luure Keskagentuuri (CIA) külastas.

"Sõjasaak kuulub võitjale," ütles ta luureametnikele peetud kõnes. "Seega oleks me pidanud [Iraagi] nafta endale jätma. Kuid, OK, võib-olla saate te veel ühe võimaluse."

Trump selgitas, et esialgu toetas ta seda ideed vaid "majanduslikel põhjustel", kuid lisas, et see oleks mõttekas ka ISIS-e vastase võitluse raames, sest "see on see, kus nad kõigepealt oma raha teenivad".

Kaitseminister Mattis on ka varem korduvalt teinud avaldusi, mis tunduvad olevat vastuolus president Trumpi väljaütlemistega. Näiteks on ta mitmeid kordi kinnitanud USA pühendumust NATO-le ja teistele liitlastele. Samuti on ta öelnud, et Venemaa on alati Ameerika Ühendriike ohustavate riikide ükskõik millise nimekirja tipus.

Pühapäeval aga distantseeris ta end Trumpi avaldusest, mille kohaselt on meedia "Ameerika rahva vaenlane". Kaitseministri sõnul temal ajakirjandusega probleeme ei ole.

Ajakirjanikule, kes küsis temalt kommentaari Trumpi meedia vastu suunatud Twitteri-postitusele, vastas Mattis järgnevalt: "Mul on olnud ajakirjandusega mõningaid üsnagi riiakaid hetki. Kuid ei, ajakirjandus, nii palju, kui mina aru saan, on institutsioon, kellega meil tuleb läbi saada. Ja minul isiklikult ei ole ajakirjandusega mingeid teemasid."