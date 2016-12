Pakistani kaitseminister tuletas libauudise ajel Israelile meelde oma riigi tuumavõimekust

Khawaja Muhammad Asif

Pakistani kaitseminister tuletas Iisraelile Twitteri vahendusel meelde, et "ka Pakistan on tuumariik", pärast seda, kui sotsiaalvõrgustikus levinud libauudis teatas, et Iisrael ähvardab Pakistani tuumarünnakuga hävitada.

Pakistani kaitseministri Khawaja Muhammad Asif postitus oli vastus 20. detsembril ilmunud libauudisele pealkirjaga "Iisraeli kaitseminister: kui Pakistan saadab maaväe mingilgi ettekäändel Süüriasse, hävitame me riigi tuumarünnakuga". Libauudis ilmus veebilehel AWD News, mis tegeleb võltsuudiste levitamisega, vahendas The Guardian.

Khawaja Muhammad Asifi postituses seisis, et "Israeli kaitseminister ähvardab [Pakistani] tuumarünnakuga, eeldades, et Pakistan on Daeshi-vastase võitlusega Süürias seotud. Iisrael unustab, et ka Pakistan on tuumariik."

Israeli def min threatens nuclear retaliation presuming pak role in Syria against Daesh.Israel forgets Pakistan is a Nuclear state too AH — Khawaja M. Asif (@KhawajaMAsif) December 23, 2016

Iisraeli kaitseministeerium vastas Pakistani kaitseministri säutsule laupäeval, öeldes, et viidatud uudis on "täiesti vale".

@KhawajaMAsif reports referred to by the Pakistani Def Min are entirely false — Ministry of Defense (@Israel_MOD) December 24, 2016

Pakistani kaitseminister Israeli kaitseministeeriumi kommentaarile veel vastanud ei ole.

Iisrael tuumarelva poliitika oma ebamäärane, sest riik ei kinnita ega eita selle olemasolu oma arsenalis. Siiski ollakse üldiselt kindlad, et Iisrael valdab tuumarelva. Pakistanist sai tuumariik 1998. aastal.