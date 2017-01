OSCE missioon tuvastas Avdijivka juures tankid ja haubitsad

"OSCE vaatlusmissioon nägi Avdijivka juures tanke ja haubitsaid ning Annivka juures raketisüsteemi, mis rikub raskerelvade tagasitõmbamise lepingut," säutsus missioon Twitteris.

Missiooni 29. jaanuari aruandes Avdijivka ümbruse kohta märgiti: "Vaatlusmissiooni kaamera Avdijivkas jäädvustas tundmatut päritolu plahvatused, trasseerivaid mürske ja lendavaid mürske 2-6 km kaugusel kagus, seejuures tuvastati enne seda 15 loodest kagusse tulistatud mürsku. Seejärel tuvastas kaamera kahe ööpäeva jooksul 28 tundmatut päritolu plahvatust nelja kuni kuue kilomeetri kaugusel kagus".

Viibides Avdijivkas üle nelja tunni, kuulsid vaatlejad 416 tundmatut päritolu plahvatust kahe kuni viie kilomeetri kaugusel kagus, samuti arvukaid kuulipilduja- ja automaadivalanguid.

Escalation of violence in the Avdiivka-Yasynuvata-Donetsk airport area. Latest @OSCE_SMM report >> https://t.co/20PRqcAIIx