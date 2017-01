OSCE vaatlejad Avdijivkas esmaspäeval kohaliku elanikuga vestlemas. (Foto: AFP/Scanpix)

"OSCE vaatlusmissioon nägi Avdijivka juures tanke ja haubitsaid ning Annivka juures raketisüsteemi, mis rikub raskerelvade tagasitõmbamise lepingut," säutsus missioon Twitteris.

Missiooni 29. jaanuari aruandes Avdijivka ümbruse kohta märgiti: "Vaatlusmissiooni kaamera Avdijivkas jäädvustas tundmatut päritolu plahvatused, trasseerivaid mürske ja lendavaid mürske 2-6 km kaugusel kagus, seejuures tuvastati enne seda 15 loodest kagusse tulistatud mürsku. Seejärel tuvastas kaamera kahe ööpäeva jooksul 28 tundmatut päritolu plahvatust nelja kuni kuue kilomeetri kaugusel kagus".

Viibides Avdijivkas üle nelja tunni, kuulsid vaatlejad 416 tundmatut päritolu plahvatust kahe kuni viie kilomeetri kaugusel kagus, samuti arvukaid kuulipilduja- ja automaadivalanguid.

Escalation of violence in the Avdiivka-Yasynuvata-Donetsk airport area. Latest @OSCE_SMM report >> https://t.co/20PRqcAIIx — OSCE (@OSCE) January 30, 2017

Ukraina idaosas hukkus ööl vastu teisipäeva seitse inimest

Ukraina idaosas hukkus ööl vastu teisipäeva valitsusvägede ja "separatistide" tulevahetuses vähemalt seitse inimest, kümned said haavata ja maa alla jäi lõksu üle 200 kaevuri, ütlesid vaenupooled teisipäeval.

Donetski Kremli-meelsete võitlejate sõnul jäi Zasyadko söekaevandusse lõksu 207 kaevurit, kui kaevandust elektriga varustanud alajaam sai mürsutabamise.

Kremli-meelsete esindaja Eduard Bassurin tõrjus teisipäeval telekanalile Rossiya 24 antud usutluses, et separatistide mürsurünnakud lõikasid läbi Avdijivkasse viivad elektriliinid ja linna soojendavad katlamajad.

Mürsutuli oli koondunud valitsuse kontrolli all oleva Avdijivka linna ümber. Linnas asub suur koksitehas, mille direktor ütles esmaspäeval, et teeb ettevalmistusi tootmise peatamiseks. See on haruldane, sest tehas on olnud 2014. aastal puhkenud konflikti algusest saati töös pea lakkamatult.

Ukraina valitsus teatas teisipäeval, et Avdijivkas ja Donetski põhjaosas sai mürsurünnakutes surma vähemalt kolm ja viga 20 sõdurit. Lisaks teatati ka tsiviilohvritest, kuid nende arvu ei täpsustatud.

Donetski võitlejad teatasid omalt poolt, et ööl vastu teisipäeva hukkus neli võitlejatt ja seitse sai haavata.

Tulevahetust oli Avdijivkas kuulda öö läbi ja see jätkus hommikul. Linnaelanikud on elektri ja kütteta juba mitmendat päeva. Teisipäeva hommikul oli temperatuur linnas -18 kraadi Celsiuse järgi.

Ööl vastu teisipäeva tulvas kohalikku haiglasse hulgaliselt haavatud sõdureid, ütles sündmuskohal viibiv Associated Pressi reporter.

Ukraina president tuli toimuva tõttu esmaspäeval ennetähtaegselt tagasi Saksamaa-visiidilt.

Ukraina välisministeerium esitas Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile (OSCE) taotluse olukorra kiireks arutamiseks. Valgevene teatas teisipäeval, et valmistub 1. veebruaril Minskis toimuvaks kolmepoolse Ukraina kontaktgrupi kohtumiseks.

Donetskis toodi elektrita kaevandusest välja 122 kaevurit

Ukraina idaosas Donestkis asuvasse Zasjadko-nimelisse kaevandusse lõksu jäänud kaevuritest 122 toodi pinnale, 147 on veel maa all, teatas isehakanud "Donetski rahvavabariigi" eriolukordade ministeeriumi esindaja teisipäeval.

"Elektrita jäänud Dontski Zasjadko kaevandusest on evakueeritud kokku 122 kaevurit," ütles ta Interfaxile.

Varasemal teatel jäi kaevandusse lõksu 207 kaevurit, kui rajatist elektriga varustanud alajaam sai Kremli-meelsete võitlejate ja valitsusvägede tulevahetuses mürsutabamuse.

Valgevenes toimub kolmapäeval Donbassi kontaktrühma kohtumine

Valgevene välisministeerium valmistub Ukraina kontaktrühma 1. veebruari kohtumiseks, ütles Interfaxile välisministeeriumi pressisekretär Dzmitrõi Mirontšik.

"Kolmepoolse kontaktrühma esitatud kohtumiste ajakavale vastavalt valmistume homseks töö-alarühmade kohtumiseks," ütles Mirontšik.

Sellest, et Ukraina kontaktrühm üritab komapäeval Minskis leppida kokku tulevahetuse viivitamatu lõpetamise Donbassi kokkupuutejoonel, ütles teisipäeval Interfaxile allikas julgeoleku alarühmas.

"Kõik protsessi osalised mõistavad, kui ohtlikud on tsentrifugaalprotsessid, mis taastusid Donbassis jaanuari lõpus. Tehakse katse töötada välja tulevahetuse viivitamatu lõpetamise mehhanism," ütles agentuuriga vestelnu.

Tema sõnutsi on olukord kokkupuutejoonel "väga ohtlik ja teeb Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni murelikuks".