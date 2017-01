WSJ: Trump kavandab USA luureagentuurides ulatuslikke reforme

Donald Trump ja Michael Flynn. (Foto: Reuters/Scanpix)

Plaani üheks motiiviks on Trumpi arvamus, et Ameerika Ühendriikide rahvusliku luuredirektori büroo (Office of the Director of National Intelligence (ODNI)) on liiga suureks paisunud ja politiseerunud. Ameerika Ühendriikide rahvusliku luuredirektori (DNI) ametikoht loodi 2005. aastal ning luuredirektori ülesandeks on koordineerida USA 17 erineva julgeoleku- ja luureagentuuri tööd. Praegune luuredirektor James Clapper teatas juba novembri keskel, et astub ametist tagasi ning täidab oma ülesandeid kuni president Barack Obama ametiaja lõpuni.

Trumpi plaan tuleb avalikuks ajal, mil presidendiks valitu on oma Twitteri kontol korduvalt seadnud kahtluse alla USA luureametnike töö ja järeldused, mis puudutavad presidendivalimiste ajal aset leidnud küberrünnakuid. Luureametnike hinnangul on juhtunu eest vastutav Venemaa, kuid Trump ja osa tema meeskonnast on selles küsimuses eriarvamusele jäänud. Lisaks on Trump mõnikord riigi luureagentuuride suhtes pilkavat suhtumist üles näidanud ning erilist tähelepanu ja kriitikat pälvis tema kolmapäevane Twitteri postitus, kus ta tsiteeris Wikileaksi asutajat Julian Assange'i.

Samuti on Trump pälvinud nii demokraatide kui ka vabariiklaste kriitikat selle eest, et ta on Venemaa presidendist Vladimir Putinist korduvalt kiitval toonil rääkinud. Trump ja tema toetajad näevad aga Vene küberrünnakute teemas katset kinnisvaraärimehe valimisvõitu kahtluse alla seada.

Trumpi plaaniga kursis olev allikas selgitas, et muuhulgas töötavad tulevase presidendi nõunikud selle kallal, et ümber struktureerida Luure Keskagentuur (CIA), kärpida agentuuri peakontorit Virginia osariigis ning saata rohkem luureametnikke missioonile välisriikidesse.

"Trumpi meeskonnas leviv arvamus on, et luurekogukond on täielikult politiseerunud. Neid kõiki tuleb kärpida. Keskendume agentuuride ümberstruktureerimisele ja sellele, kuid asutused omavahel suhtlevad," selgitas Trumpi üleminekumeeskonnale lähedal seisev allikas.

Trumpi meeskonnas on luureagentuuride reformikava asjus nõu andmas tulevane riikliku julgeoleku nõunik ja endine sõjaväeluure (Defense Intelligence Agency - DIA) juht, erukindral Michael Flynn, kes omal ajal pidi seoses vastuoludega Clapperi ja teiste luurejuhtidega ametist lahkuma. Lisaks on plaaniga seotud ka kongresmen Mike Pompeo, kellest Trump kavatseb teha CIA järgmise juhi.

Erukindral Flynn Wall Street Journali päringutele ei vastanud, CIA ja Pompeo aga ei soovinud teemat kommenteerida.

Reedel kohtub Trump küberrünnakute asjus luurebriifingu saamiseks mitmete USA julgeolekujuhtidega, kelle seas on ka luuredirektor Clapper, CIA juht John Brennan ja Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) juht James Comey. Kohtumise asjus leidis kolmapäeval aset ka vastuolu - nimelt väitis Trump Twitteris, et kohtumine on "kummalisel kombel" reede peale edasi lükatud, kuid kõrge luureametniku kinnitusel oli kokkusaamine juba algselt reedeseks päevaks kokku lepitud.