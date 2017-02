Afganistanis on lumesadudest põhjustatud laviinid nõudnud üle saja inimelu

Kabuli poepidajad oma kaupluse katuselt lund ära kühveldamas. (Foto: AFP PHOTO / WAKIL KOHSAR)

Afganistanis on ränkadest lumesadudest põhjustatud laviinides viimase kolme päeva jooksul surma saanud vähemalt 104 inimest ja ohvrite arv võib veelgi tõusta.

Afganistani kriisijuhtimise ja humanitaarasjade riigiministri kõneisiku Omer Mohammadi sõnul on lisaks kümneid inimesi saanud vigastada.

Mohammadi ütles, et tihe lumesadu on tabanud 22 Afganistani provintsi 34-st. Laviinid on täielikult purustanud 168 kodu ja tekitanud suurt kahju veel kümnetele.

"Laviinid on matnud täielikult enda alla kaks küla (Nuristani provintsi) Bargmatali piirkonnas. Ühes külas on leitud 50 surnukeha, päästemeeskonnad püüavad jõuda teise külla," ütles Mohammadi.

Riigi põhjaosas asuva Parvāni provintsi kuberner teatas 16 hukkunust ja kaheksast vigastatust. Tema sõnul on õnnetuspiirkondadesse saadetud päästemeeskonnad, kuid rohke lumi on paljud teed tõkestanud.

Badakhshāni provintsi kuberneri pressiesindaja märkis, et esialgu on teateid 18 hukkunust, kuid ohvrite hulk arvatakse tõusvat.

Mujal Afganistani põhja- ja keskprovintsides on teatatud vähemalt 20 hukkunust.

Sari Puli provintsis Balkhabi piirkonnas hukkus laviinides vähemalt viis inimest ja üle 70 päästeti lume alt.

Seni on surma saanud ka 550 kodulooma ja hävinud enam kui tuhat hektarit põllumajandusmaad.

Naaberriigi Pakistani põhjaosas hukkus pühapäeval vähemalt 13 laviini alla jäänud inimest. Mitu inimest on kadunud.