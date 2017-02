Läti Raudtee korruptsioonijuhtum on kohtusse jõudmas

Läti raudtee endine juht Ugis Magonis (Foto: ITAR-TASS/Scanpix)

Läti prokuratuur on viinud läbi uurimistoimingud asjas, mille raames kahtlustatakse Oleg Ossinovskit võimalikus altkäemaksu andmises Läti Raudtee (LDZ) endisele juhile Uģis Magonisele, juhtum on lähiajal kohtusse jõudmas.

Töö on lõpusirgel, ütles Läti peaprokurör Ēriks Kalnmeiers Läti Televisiooni hommikuprogrammis. Prokuratuur on valmis istungiteks, lisas ta.

Kalnmeiers märkis, et kõik on kulgenud tähtaegselt ja prokurörid on head tööd teinud. Lisaks on sujunud koostöö ka Läti korruptsioonivastase võitluse bürooga (KNAB), lisas ta.

Peaprokurör märkis, et esinesid mõningad tehnilised probleemid, mille tõttu tuli süüdistust täiendada.

Läti raudtee korruptsiooniasjas pidasid Läti ametivõimud möödunud aasta suvel kinni Läti raudtee endise juhi Uģis Magonise, kelle vastu on nüüdseks esitatud süüdistus 500 000 euro suuruse altkäemaksu vastuvõtmise eest.

Altkäemaksu andmises on süüdistuse saanud Eesti ettevõtja Oleg Ossinovski, kes tõenäoliselt soovis selle eest, et Läti raudtee tütarfirma LDz Ritosa Sastava Serviss ostaks tema ettevõtte Skinest käest mitme miljoni euro eest neli vana vedurit.