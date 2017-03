Vene meedias ilmuvad uudised kogu planeeti ohustada võivatest Siberi kraatritest

Vene meedias ilmuvad uudised kliima soojenemise ja igikeltsa sulamise tõttu tekkinud Siberi kraatritest, mis võivad ohustada kogu meie planeeti.

Suurim kraater Batagaika asub 660 kilomeetri kaugusel Jakutskist. Kraatri pikkus on üle kilomeetri ja sügavus ületab sadat meetrit. Iga aastaga muutub kraater umbes 20 meetri võrra sügavamaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teadlaste sõnul sisaldab igikelts sama palju süsihappegaasi kui Maa atmosfäär. Kui sulamise järel peaks see gaas sattuma atmosfääri, siis kiireneb globaalse soojenemise protsess. See võib omakorda tuua kaasa mitmeid looduskatastroofe, näiteks uputusi.

Samas on spetsialiste, kes suhtuvad sellisesse perspektiivi üsna skeptiliselt.

Moskva ülikooli geoloogia teaduskonna vanemteadur Vladimir Tumskoi ütles, et igikeltsa sulamise ajal satuvad iidsed orgaanilised ained maapinnale ning hakkavad lagunema gaasiks, veeks jne.

"Jah, see protsess käib. Aga selle lagunemise mastaabid, isegi kui võtta kogu Arktikat, ei ole nii kriitilised, et toimuksid mingid tähtsad kliimamuutused, et me kõik upuksime ja surma saaksime," kinnitas Tumskoi.