Fotod ja videod: USA sõjatehnika ning sõdurid saabusid Poola

USA liikurhaubits 12. jaanuaril Poola saabumas. (Foto: USA kaitseministeeriumi Twitteri-konto)

Juulis leppisid NATO riigid Varssavi tippkohtumisel kokku liidu idatiiva tugevdamises, paigutades Baltimaadesse ja Poola umbes tuhandemehelised lahinguüksused.

Lisaks sellele paigutatakse operatsiooni Atlantic Resolve käigus Kesk- ja Ida-Euroopasse umbes 4400 seni Colorados asunud USA kolmanda tankibrigaadi sõjaväelast.

Brigaadi varustus, sealhulgas tankid Abrams ja soomukid Bradley toimetati reedeks Saksamaale Bremenhaveni sadamasse ning sealt asuti neid edasi ida poole toimetama.

Allüksuste juhatus hakkab paiknema Poolas. USA sõjaväelased paigutatakse Leetu, Lätti, Eestisse, Bulgaariasse ja Ungarisse, kus nad hakkavad osa võtma ka sõjaväeõppustest.

Poola ja USA kaitseametnikud teatasid detsembri keskel, et USA on otsustanud kiirendada sõdurite saatmist Poola ja Balti riikidesse "seoses praeguse julgeolekuolukorraga regioonis".

Plaani kohaselt hakkavad üksused roteeruma iga üheksa kuu järel.

Viimaste aastakümnete suurim USA relvajõudude tugevdamine Euroopas leiab aset nädal aega enne novembris presidendivalimised võitnud Donald Trumpi ametisseasumist.

Poola uudisteagentuur IAR väitis eelmisel nädalal, et esialgu oli plaanis, et sõjaväelased saabuvad jaanuari lõpus, kuid USA president Obama kiirendas protsessi, et 20. jaanuaril ametisse astuv Trump seda peatada ei saaks.

Ka BBC Poola korrespondent Jonathan Beale märgib oma ülevaates, et Trumpi väljaütlemised on tekitanud piirkonnas kartust, kas USA relvajõudude kohalolek ka edaspidi jätkub.

Seetõttu on ka tõenäoline, et kui neljapäeval senat järgmiseks kaitseministriks pakutud erukindral James Mattist kuulama hakkab, esitatakse kandidaadile ka palju küsimusi seoses Venemaa heidutamisega.

Kreml: USA sõdurite saabumine Poola on agressiivne samm

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles neljapäeval, et Poola saabuma hakanud USA sõjaväelased ja rasketehnika kujutavad endast ohtu Venemaa riiklikule julgeolekule.

Pressiesindaja rõhutas, et Venemaa peab seda agressiivseks sammuks oma piiride lähistel.

Col. Chris Norrie of 3rd BCT meets with polish counterparts as soldiers cross into Poland for expanding @USArmyEurope @US_EUCOM mission. pic.twitter.com/bMAvTRkaj8 — john vandiver (@john_vandiver) January 12, 2017