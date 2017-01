Ukraina vihjas Le Peni musta nimekirja panemisele

Prantsuse Rahvusrinde presidendikandidaat Marine Le Pen. (Foto: Charles Platiau/Reuters/Scanpix)

Kiievit teeb närviliseks poliitilise maastiku muutumine sel aastal, vahendas Reuters.

USA presidendiks saav Donald Trump on juba väljendanud sõbralikumat tooni Venemaa suhtes ning lisaks Le Penile on teine Prantsusmaa presidendikandidaat Francois Fillon öelnud, et pooldab Venemaa-vastaste sanktsioonide tühistamist.

Ukraina ja Venemaa suhted läksid halvemaks pärast seda, kui Venemaa annekteeris Krimmi ja puhkesid lahingud venemeelsete separatistidega Ida-Ukrainas. Lahingutes on saanud surma umbes kümme tuhat inimest, kuigi relvarahu põhimõtteliselt kehtib.

"Kremli propagandat kordavate avalduste tegemisega näitab Prantsuse poliitik, et ta ei austa Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust ning eirab täielikult rahvusvahelise õiguse põhiprintsiipe," kirjutas Ukraina välisminister pressiteates, vihjates Le Penile.

"Sellest tulenevalt me tuletame meelde, et niisugused Ukraina seadusi rikkuvad avaldused ja tegevused on kindlasti tagajärgedega, samamoodi nagu see oli teatud Prantsuse poliitikute puhul, kellel on keelatud Ukrainasse siseneda," lisas ministeerium.

Prantsuse televisioon tsiteeris Le Peni sõnu, et Krimmi annekteerimine Venemaa poolt ei olnud ebaseaduslik, sest Krimmi inimesed valisid referendumil Venemaaga ühinemise.

Kiiev on sellisele seisukohale vastu. Referendumi kuulutas ebaseaduslikuks ka ÜRO Peaassamblee.