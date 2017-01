Trump: Mehhiko maksab müüri ehitamise kulud kinni

Trump ütles Twitteris, et esialgne USA rahastus tuleks seetõttu, et alustada müüri ehitamist kiiremini ning seejärel Mehhiko maksab lõpuks USA-le selle raha tagasi, vahendas Reuters.

"Ebaaus meedia ei teata sellest, et kogu raha, mis Suure Müüri ehitamiseks kulutatakse, maksab Mehhiko hiljem tagasi!" kirjutas Trump Twitteris.

Trumpi abi Kellyanne Conway ütles, et tulevane president ei tagane kampaania ajal antud lubadusest, mille kohaselt peab müüri eest maksma Mehhiko.

"Meie seisukoht ei ole muutunud. Kongress vaatab ise erinevaid variante müüri eest maksmiseks," ütles ta CBS Newsile reedel.

"Ilmselgelt me austame föderalismi ja kui kongress püüab leida erinevaid vahendeid selle projekti rahastamiseks, mis on Trumpi kõrge prioriteet, siis nad peaksid seda ka tegema," lisas Conway.

Mehhiko peeso nõrgenes pärast Trumpi kommentaari 0,22 protsendipunkti. Mehhiko valuuta langes sel nädalal dollari suhtes rekordmadalale, kuna Trump kritiseeris ettevõtteid, mis toodavad pigem Mehhikos kui USA-s. Viimati oli valuutakurss 21.35 peesot dollari suhtes.

CNN ja teised meediaväljaanded teatasid reedel, et Trumpi üleminekumeeskond vihjas kongressi vabariiklastele, et eelistab rahastada piirimüüri läbi eraldiste juba aprillis.

