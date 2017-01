Iraanis leinatakse mõõdukaks peetud ekspresidenti

Iraanis leinatakse möödunud sajandi lõpupoole pikka aega valitsenud mõõdukat presidenti Akbar Hashemi Rafsanjanit.

Ekspresident suri 82 aasta vanuselt infarkti tagajärjel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nii Iraani mõõdukamad kui ka radikaalsed ringkonnad on jõudnud üksmeelele, et surnud on suur ja oluline riigitegelane.

1989. aastal võimule saanud ja üheksa aastat valitsenud presidenti leinatakse totalitaarsele riigile omase suurejoonelisuse ning sõnavahuga, mille tõttu on väljastpoolt küllaltki raske kindlaks teha, mida leinajad tegelikult mõtlevad.

"Oma viimaste hingetõmmeteni näitas ta vapralt rahvale õiget teed. Oma vapruse ja särava mõistusega näitas ta õiget teed ka noorsoole," nentis praegune president Hassan Rouhani.

Siiski tundub mõõdukate ja radikaalide üksmeel Rafsanjani panuse osas olevat ehtne, kuigi Iraani Islamivabariigi ajaloo seni radikaalseima presidendi Mahmoud Ahmadinejadi ajal kasvasid vastuolud Rafsanjani ja radikaalide vahel väga suureks ja teravaks.

Suureks löögiks Rafsanjani perekonna pihta aga oli ekspresidendi poja Mehdi vahistamine üle-eelmisel ajal. Mehdi Rafsanjanit süüdistati mitmesugustes majanduskuritegudes ning ta mõisteti 15 aastaks vangi.

Naljakal kombel on radikaalne Ahmadinejad olnud Iraani presidendite hulgas ainus mittevaimulik. Rafsanjani aga oli vaimulik, pealegi õppis ta teoloogiat koos Iraani revolutsiooni juhi, legendaarse ajatolla Khomeiniga. Oma valitsusajal ja ka pärast seda seisis ta poliitiliste vangide vabastamise ning suurema poliitilise vabaduse kehtestamise eest, pooldas liberaalset majanduspoliitikat ja püüdis soodustada erafirmade asutamist.