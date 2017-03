OTSE: Ilves räägib USA kongressis Venemaalt lähtuvast õõnestustegevusest

Eesti president Toomas Hendrik Ilves. (Foto: AFP/Scanpix)

Kuulamise ametlikuks nimeks on "Demokraatlike institutsioonide õõnestamine ja NATO lõhestamine: Venemaa desinformatsiooni eesmärgid" ning see algab Eesti ajajärgi kell 17 õhtul. Otseülekannet saab vaadata komitee koduleheküljel.

Esindajatekoja välisasjade komitee esimees, California vabariiklane Ed Royce ütles kuulamise sisu kommenteerides, et Venemaa on algatanud praegu ulatusliku kampaania, et õõnestada demokraatlikke riike ja alliansse nagu NATO. "Lisaks sissetungile Ukrainasse ja tsiviilisikute pommitamisele Süürias, on Venemaa pumbanud kümneid miljoneid desinformatsiooni ja propagandasse, mille sihtmärkideks on USA ja Euroopa. Liiga kaua on USA vastus Vene agressioonile olnud nõrk ja ebaefektiivne - ning see peab muutuma. See kuulamine võimaldab meil võtta vaatluse alla võimalused, kuidas astuda paremini vastu Venemaa poolsele informatsiooni relvaks muutmisele ja teistele vaenulikele tegudele," märkis ta.

Lisaks Ilvesele annavad kuulamisel tunnistusi ka endine USA välisministeeriumi kõrge ametnik ja Stimsoni Keskuse emeriitesimees Lincoln P. Bloomfield Jr, Euroopa Poliitanalüüsi Keskuse asepresident Peter B. Doran ja endine USA esindaja Euroopa julgeoleku- ja koostööorganisatsiooni (OSCE) juures Daniel Baer.

Teisipäeval andis senati eelarvekomitee välisoperatsioonide rahastamise alamkomitee ees samal teemal tunnistusi Eesti suursaadik USA-s Eerik Marmei.

Käesoleva nädala lõpus aga kohtub oma USA visiidi raames admministratsiooni esindajatega ka Euroopa Komisjoni asepresident ja digitaalse ühisturu volinik Andrus Ansip, kes räägib näiteks USA kaubandusministri Wilbur Rossiga ka küberturvalisuse teemadel.