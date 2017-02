Hollande kutsus meeleavaldajaid üles vaoshoitusele

Prantsusmaa president Francois Hollande kutsus inimesi üles vaoshoitusele ja rahumeelsusele seoses vägivaldsete meeleavaldustega. Protestilaine vallandus, kui politsei vahistas mustanahalise noorsootöötaja, keda politsei oli väidetavalt kumminuiaga vägistanud. Politsei on süüdistused tagasi lükanud.

Noorsootöötaja vahistamisele järgnenud meeleavalduste ja laamendamiste laine on saanud Prantsusmaa ühiskonnas kõneaineks, millest pole mööda saanud ka presidendikandidaadid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Riik peaks olema eriolukorras, kuid igal õhtul näeme Pariisi eeslinnades ja mitmes muuski linnas laamendamist, mille käigus rünnatakse süstemaatiliselt politseijõude ja näeme inimeste omandi põletamist," kommenteeris Rahvusrinde presidendikandidaat Marine Le Pen.

Rohkem kui nädal pärast noorsootöötaja vahistamist külastas president Hollande sündmuskohta ning ka paiku, kus märatsejad kõige rohkem lõhkunud on.

Hollande ütles, et õiglus tuleb tingimata jalule seada ning mustanahalise noormehe vahistamise asjaolud välja selgitada. Samas rõhutas ta, et laamendamisele ning ei ühis- ega eraomandi hävitamisele ei saa olla mingit õigustust.

"Meil peab jätkuma austust riigivõimu, sealhulgas politsei ja õigussüsteemi vastu, sest me vajame politseid, et tagada turvalisus kõigi jaoks. Me vajame õigussüsteemi, mis saab mõista karistusi, mida kõik eeldavad. Me peame üles näitama austust ka avaliku ja eraomandi vastu ning kui avaldatakse meelt - sest Prantsusmaa põhimõtete kohaselt võib iga inimene vabalt meelt avaldada -, ei tähenda see laamendamise lubamist," rääkis president.

Noorsootöötaja kallal põhjendamatu vägivalla tarvitamise asjus on juurdlus algatatud kolme politseiniku vastu. Ka on kinnipeetu kehalt leitud vigastusi, mis ilmselgelt vägistamisele viitavad. Vandaalitsemises süüdistatuna on vahistatud kümneid inimesi.