Video: CIA direktoriks kandideeriva Pompeo sõnul kujutab Venemaa Euroopale ohtu

CIA juhiks pakutud kongresmen Mike Pompeo. (Foto: AFP/Scanpix)

Vabariiklane Mike Pompeo, kelle USA tulevane president Donald Trump on valinud Luure Keskagentuuri (CIA) uueks direktoriks, vastas neljapäeval Senati küsimustele. Pompeo ütles kuulamisel, et Venemaa ohustab Euroopat ja ei tee midagi ISIS-e hävitamiseks.

Neli korda Kansasest esindajatekotta valitud Pompeo on selle luurekomitee liige ning töötanud ka komisjonis, mis uuris rünnakut USA diplomaatilisele esindusele Liibüas Benghazis.

CIA direktoriks saades tuleb Pompeol klaarida Trumpi ja luureametnike pinevat vahekorda viimase aja süüdistustega seoses.

Trump on valdavalt tagasi lükanud luureagentuuride väited, et Venemaa sekkus president Vladimir Putini korraldusel USA presidendivalimistesse, et kindlustada Trumpi presidendiks saamine. CIA on üks kolmest suurest agentuurist, mis niisugusele järeldusele on jõudnud.

Kolmapäeval möönis Trump aga, et Venemaa on sekkumises süüdi, kuid luureagentuurid võisid lekitada meediale fakte salajasest kohtumisest temaga, kus kõlasid ka piisavalt tõendamata süüdistused tema sidemetest Venemaaga.

Pompeo: Venemaa kätkeb endas ohtu Euroopale

Pompeo ütles kuulamisel, et Venemaa kujutab Euroopale ohtu. Samuti ütles ta, et Venemaa ei tee midagi äärmusrühmituse ISIS purustamiseks.

"Venemaa alustas uuesti agressiivset poliitikat, tungides kallale Ukrainale ja okupeerides seda, ta kätkeb endas ohtu Euroopale ja ei tee midagi selleks, et ISIS-t hävitada," ütles Pompeo senati luurekomisjonis kuulamisel.

Pompeolt küsiti ka Trumpi ja luureagentuuride lahkhelide kohta. Pompeo ütles, et usaldab USA luureteenistusi. Tema hinnangul oli luureagentuuride raport USA presidendivalimiste ajal tehtud küberrünnakute kohta põhjalik.

Samuti küsiti Pompeolt tema varasemate ütlemiste kohta, kus ta kinnitas, et CIA ülekuulamistavad pärast 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakuid vastasid seadusele. Temalt küsiti, kas ta toetab avaldust, et "CIA ei tegele enam tugevdatud ülekuulamistega".

"Jah, teil on minu sõna," vastas ta ja lisas, et ei taasalusta nende programmidega, kui Trump seda peaks paluma.

West Pointi sõjaväeakadeemia lõpetanud Pompeo teenis armees ajal, mil Nõukogude Liitu peeti Ühendriikide suurimaks vaenlaseks.

Ta on kritiseerinud president Barack Obama administratsiooni tuumalepet Iraaniga ja öelnud, et moslemiliidrid on terrorirünnakute "potentsiaalsed kaassüüdlased", kui nad islami nimel tehtud rünnakuid hukka ei mõista.

Pompeo soovitab valitsusel terroritõrje eesmärgil jälitustegevust laiendada, mitte vähendada ning leiab, et kongressil peaks olema suurem roll luureagentuuri tegevuse kontrollimises.

Ta on ka öelnud, et pooldab "uputamisvõtet", et terroris kahtlustatavatelt ülekuulamisel infot välja pressida.

Pompeo toetas vabariiklaste presidendikandidaatidest esialgu senaator Marco Rubiot, kuid asus hiljem Trumpi selja taha.

Videot kuulamisest saab vaadata käesoleva artikli sees: