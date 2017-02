Austria võimud otsivad Braunaus liikuvat "Hitleri-välimusega" meest

Adolf Hitleri sünnikodu. (Foto: AFP/Scanpix)

Austria võimud asusid kontrollima teateid, mille kohaselt on Adolf Hitleri sünnilinnas, Inni-äärses Braunaus hakanud ringi liikuma kunagise Natsi-Saksamaa juhi välimuse ja riietusega mees. Samas linnas on viimasel ajal saanud palju vastukaja plaan lammutada Hitleri sünnikoduks olev maja.

Sellest, et just nimelt Hitleri sünnikodu lähistel käib liikumas tema välimust teadlikult järele aimav mees, on teatatud nii sotsiaalmeedias kui ka võimudele tehtud avaldustes. Pealtnägijate sõnul meenutavad nii mehe vuntsid, soeng kui ka riided väga selgelt kunagist füürerit, vahendasid Reuters, Yle jt.

Viimati nähti umbes 25- kuni 30-aastast meest lähedal asuvas raamatupoes, kus ta lehitses Teisest maailmasõjast rääkivaid raamatuid. Kohalikus baaris esitles ta end aga Harald Hitlerina.

Hitler sündis Braunau am Innis 1889. aasta 20. aprillil, kuid tema perekond kolis linnast mõne aasta pärast ära.

Tema sünnikodu puudutav vaidlus on kestnud juba aastaid. Üks osapool, kelle toetajate seas on ka ministreid, soovib maja lammutada, et sellest ei kujuneks kogunemiskoht neonatside jaoks. Tegemist ei ole ainult teoreetilise kartusega, sest aastate jooksul on natsimeelsed isikud, nende seas ka taoliste vaadetega turistid, maja juures kogunemas käinud küll.

Teiste arvates on hoone aga osa linna ajaloost, samuti võiks hoone lammutamist tõlgendada kui Austria natsistliku mineviku varjamist või eitamist.

Riik võõrandas nüüdseks juba laguneva hoone detsembris, kui parlament oli andnud heakskiidu just eelkõige selle vastuolulise hoone jaoks tehtud sundvõõrandamise seadusele. Maja endine omanik Gerline Pommer on aga nüüd pöördunud kohtu poole ning seetõttu vaidlus ilmselt jätkub.

Pommeri advokaat Gerhard Lebitsch on ähvardanud viia juhtumi Euroopa Inimõiguste Kohtusse Strasbourgis, kui Austria kohus valitsuse kasuks otsustab.

Hitleri või natsionaalsotsialistide toetamine on Austrias seadusega keelatud.